C’è Posta per Te, spunta un clamoroso retroscena sul programma: non ci credereste mai; la curiosità sulla trasmissione di Maria De Filippi.

Tutto pronto per la nuovissima edizione di C’è Posta per Te! La trasmissione di Maria De Filippi, infatti, tornerà in onda proprio a partire da questa sera, sabato 9 gennaio, in prima serata su Canale 5. Tantissime nuove storie pronte ad emozionarci, tra richieste di perdono, sorprese super romantiche e divertentissimi siparietti. E, come di consueto, anche per la prima puntata del 2021, Maria De Filippi ha invitato due super ospiti d’eccezione: si tratta di Luca Argentero e Sabrina Ferilli, che sarà in studio con la sua mamma Ida. Per scoprire quali storie ci racconteranno, ci toccherà aspettare la puntata di questa sera. Nel frattempo, c’è una curiosità che forse non tutti conoscono sull’amatissima trasmissione di Canale 5! O meglio, sulla colonna sonora. Scopriamo di cosa si tratta!

C’è Posta per Te, spunta un clamoroso retroscena sul programma: c’entra la colonna sonora

C’è Posta per Te è uno dei programmi più amati della nostra tv. Ogni anno, puntata dopo puntata, la trasmissione targata Queen Mary ottiene ascolti record, tenendo incollati alla tv milioni di telespettatori. Che, a partire da questa sera 9 gennaio, potranno tornare ad emozionarsi con le storie di C’è Posta. Il format del programma resterà lo stesso: mittente, destinatario e una busta al centro studio per dividerli. Come resterà la stessa la colonna sonora della trasmissione, che da anni fa sognare i telespettatori: si tratta di Love’s Theme, canzone del 1973 della The Love Unlimited Orchestra di Barry White. Ma c’è un retroscena che forse non tutti conoscono. Come riporta Davidemaggio.it, per la colonna sonora della trasmissione, la De Filippi aveva un’altra idea: il brano che doveva accompagnare le storie era Pensiero dei Pooh, il cui testo era perfettamente in tema con il programma. E voi, eravate a conoscenza di questa curiosità?

Can Yaman ospite a C’è Posta per Te?

Questa sera, nello studio di C’è Posta per Te ci saranno Luca Argentero e Sabrina Ferilli, ma in ogni puntata dello show saranno presenti super ospiti. Secondo indiscrezioni sempre più insistenti, anche in questa stagione Maria De Filippi ospiterà Can Yaman! L’amatissimo attore turco è già stato nella trasmissione del sabato sera lo scorso anno, ma a quanto pare lo rivedremo molto presto. In questi giorni, il protagonista di Daydreamer si trova proprio in Italia: avrà registrato la puntata di C’è Posta per te? Non ci resta che attendere i prossimi giorni per saperne di più!