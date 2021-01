Nel corso della prima puntata di C’è Posta per Te, Maria De Filippi ha raccontato la storia di: vediamo come è andata a finire.

Sapevamo benissimo che la prima puntata di C’è Posta per Te sarebbe stata imperdibile. E, in effetti, si è dimostrata proprio così. Non soltanto perché, come raccontato in un nostro recentissimo articolo, gli ospiti di questo primo appuntamento sono stati più che incredibili, ma anche perché tutte le storie raccontate da Maria De Filippi ci hanno fatto venire davvero i brividi. È successo, ad esempio, con la storia della trentaduenne Claudia. Che, insieme a Sabrina Ferilli e sua mamma Ida, ha voluto fare uno splendido regalo ai suoi due genitori tormentati dalla mancanza di lavoro. Oppure, con la storia di Carlotta, che ha deciso di chiamare la trasmissione di Maria De Filippi per rivedere il padre Giovanni che non vedeva ormai da tanti anni. Ma non solo. Anche la storia di Luigi non è affatto da mano. Chiamata la trasmissione di C’è Posta per Te per ricercare la sua Mariella, l’uomo ha deciso di ritrovare la sua amata dopo ben cinquant’anni. Scopriamo insieme ogni cosa.

Luigi chiama C’è Posta per Te per ritrovare Mariella: chi sarà tra le sei?

A chiamare C’è Posta per te, come dicevamo precedentemente, è stato Luigi. Che, a distanza di cinquant’anni, ha deciso di ricercare la bella ‘Mariella’, la donna che all’epoca gli ha fatto battere il cuore. Ecco, ma perché tra di loro è finita? Per quale motivo, la storia d’amore tra Luigi e Maria, detta ‘Mariella’, è giunta al termine dopo ben quattro anni? Il motivo è da rintracciarsi a diverso tempo fa. Quando, giovanissimo, il buon Luigi decide di lasciare la sua donna. Ma scopriamo insieme. Siamo intorno agli anni 1964, quando Luigi conosce questa donna. E se ne innamora perdutamente. Tanto da iniziare così una splendida storia d’amore. Molto presto, però, tutto si rovinerà. Perché? Beh, i primi ‘problemi’ iniziano a sorgere quando, purtroppo, Luigi è costretto a partire per il militare. E Maria, detta ‘Mariella’, è costretta a restare da sola in Puglia. Ma cosa fa in quel tempo la giovane donna? Beh, ovviamente, non resta di certo a casa. Ed è proprio per questo motivo che, giovane e spensierata, decide di andare a ballare. E di godersi il bello dei suoi anni. Luigi, però, viene informato di questo da sua madre. E, purtroppo, decide di lasciarla. A distanza di notevoli anni, Luigi ha deciso di volerla incontrare nuovamente. Ci riuscirà? Scopriamolo insieme.

Com’è andata a finire?

Da come si può chiaramente comprendere, ricercare una donna di nome Maria in Puglia è stato davvero difficile. Maria De Filippi è riuscita, infatti, ad individuarne sei. Sarà tra coloro la fortunata? Beh, a quanto pare, si! La bellissima Maria Lamanna è stata rintracciata.

Purtroppo, la donna, però, è impegnata. È felicemente sposata. E mamma di tre figli.