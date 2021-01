Ad aprire la prima puntata di C’è Posta per Te è stata proprio lei: la grandissima Sabrina Ferilli, la storia di uno splendido regalo.

Era il momento che tanto aspettavamo. E, finalmente, è arrivato. Proprio questa sera, Sabato 9 Gennaio, è iniziata una nuova ed imperdibile edizione di C’è Posta Per Te. Terminato il suo impegno con ‘Tu si que Vales’, Maria De Filippi continuerà a fare compagnia il suo tanto caro ed affezionato pubblico italiano di Sabato sera. Ecco, ma cosa ci attenderà da questa settimana in poi? Ovviamente, tantissime emozioni! Con storie strappalacrime, litigi, incomprensioni e molto altro ancora, il programma della ‘Queen Mery’ non deluderà affatto le aspettative dei suoi telespettatori. E non lo faranno, tra l’altro, nemmeno gli ospiti nazionali ed internazionali che, settimana dopo settimana, si alterneranno nello studio televisivo. Ad esempio, questa sera a deliziare il pubblico italiano ci saranno proprio loro: Sabrina Ferilli, in compagnia della sua bellissima mamma Ida, e Luca Argentero. Insomma, una combo davvero perfetta. Ad entrare come prima super ospite nello studio televisivo è stata proprio lei: la grandissima Ferilli. L’attrice, insieme a sua mamma, è stato il regalo dei genitori di Claudia. Scopriamo insieme ogni cosa.

C’è Posta per Te, Sabrina Ferilli è il regalo dei genitori di Claudia: storia super emozionante

A chiamare la trasmissione ‘C’è Posta per Te’ è la giovanissima Claudia. Che, per fare un regalo ai suoi due genitori, ha deciso di chiamare in causa la splendida attrice, Sabrina Ferilli. La storia di Claudia, come annunciato dalla padrona di casa, è una storia molto delicata. E che, soprattutto, descrive purtroppo la condizioni di milioni di italiani. Suo padre, un aitante cinquantaquattrenne, non ha più un lavoro. E, per questo motivo, se ne vergogna perdutamente. ‘Si vergogna perché non riesce a comprare i regali che vorrebbe ai suoi nipoti’, ha iniziato a raccontare Maria De Filippi. Ecco, ma cos’è successo? Stando a quanto si apprende dal racconto della padrona di casa, sembrerebbe che il signor Mario, padre di Claudia, abbia perso dapprima il lavoro nel 2010. E, dopo averlo ritrovato nel lontano 2014, viene nuovamente licenziato. Da quel momento, la loro vita cambia radicalmente. La famiglia di Claudia è, purtroppo, sull’orlo. E la signora Simona, sua mamma, è costretta ad impegnare le sue fedi pur di garantire il minimo sostentamento alla sua famiglia. Una storia davvero drammatica, quindi. Ma vediamone tutti i dettagli.

Un momento davvero delicato

‘Siete i miei eroi’, sono proprio queste le parole che Claudia inizia a dire appena i suoi due genitori le permettono di parlare. Prima di permettere a Maria De Filippi di leggere una lettera strappalacrime. Che, soprattutto, descrive alla grande il dramma che questa famiglia romana ha dovuto vivere a causa della mancanza di lavoro. ‘Siete i miei eroi perché pensate sempre prima a noi che a voi’, ha letto la padrona di casa.

L’ingresso di Sabrina Ferilli, com’è giusto che sia, ha lasciato tutti senza parole. Compresi Mario e Simona. Anche perché, diciamoci la verità, con la sua immensa simpatia, l’attrice romana ha saputo ampiamente stemperare la situazione. Ancora complimenti, cara Sabrina!