Giulia Salemi sarebbe fidanzata con un certo Alessio fuori dalla casa del GF VIP: ecco, secondo alcune indiscrezioni, chi potrebbe essere

Giulia Salemi è una delle modelle più amate in Italia. È nata nel 1993 a Piacenza e la madre, Fariba Tehrani, è divenuta famosa anche lei. Il padre, invece, preferisce stare lontano dal mondo dello spettacolo. La Salemi ha iniziato da giovanissima la carriera di modella, vincendo la fascia di Miss Piacenza e ottenendo il pass per Miss Italia. La modella si è classificata al terzo posto nel concorso di bellezza, arrivando ad un passo dalla vittoria. In quell’occasione ha però conquistato le fasce Miss Sport Lotto Emilia Romagna e Miss Tv Sorrisi e Canzoni. Giulia ha fatto parlare di sé sfilando sul red carpet di Venezia con un vestito molto ‘sgambato’. In seguito ha partecipato a programmi importanti come Quelli che il calcio e Tiki Taka ed ha esordito anche al cinema, interpretando una piccola parte in un film con Ambra Angiolini e Carolina Crescentini. La Salemi ha poi partecipato a reality show di gran successo, come Pechino Express (insieme alla mamma) e il Grande Fratello Vip per ben due volte.

Giulia Salemi, chi è Alessio

Quest’anno, Giulia Salemi è entrata nuovamente nella casa del Grande Fratello Vip. La modella ci riprova dopo l’edizione che l’ha vista protagonista. Nella prima occasione, la Salemi aveva aperto il suo cuore a Francesco Monte. La storia d’amore, però, è durata poco fuori dalla casa più spiata d’Italia. Questa volta, invece, Giulia ha stretto un rapporto speciale con Pierpaolo Pretelli. I due non hanno ancora dichiarato di essere fidanzati, ma si scambiano baci e tenerezze. Il loro rapporto, però, è stato messo a repentaglio da una voce giunta dall’esterno della casa. Nelle ultime ore, infatti, una persona ha urlato dall’esterno dell’abitacolo sito a Cinecittà, dichiarando che Giulia sarebbe fidanzata fuori dalla casa con Alessio. Le dichiarazioni hanno scosso Pretelli, che ha chiesto un chiarimento con la modella.

Chi è Alessio?

Sempre secondo questa voce giunta all’esterno della casa del GF VIP, Alessio sarebbe un calciatore. L’ipotesi più accreditata è che l’uomo in questione sia Alessio Romagnoli, difensore del Milan e della nazionale italiana. Giulia Salemi, però, ha smentito una love story con il calciatore, dichiarando: “Lui frequenta una mia amica“. Romagnoli fu coinvolto anche in un altro triangolo: durante una delle ultime edizioni de L’Isola dei Famosi, infatti, si vociferò di una sua presunta relazione con Soleil Stasi, fidanzatasi in Honduras con Jeremias Rodriguez.