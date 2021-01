Era il 1988 e al timone della manifestazione c’era per la prima volta Fabrizio Frizzi: Nadia Bengala fu eletta Miss Italia, eccola oggi.

All’epoca aveva 26 anni e la sua prorompente bellezza non passò affatto inosservata: Nadia Bengala colpì tutti con i suoi occhi chiari e le sue forme mediterranee. Dopo aver trionfato nella storica manifestazione, proclamata da un giovane Fabrizio Frizzi che conduceva Miss Italia per la prima volta, la modella siciliana originaria di Siracusa diventò valletta di “Ok, il prezzo è giusto!”, programma preserale condotto da Iva Zanicchi. Nata il 26 maggio 1962, Nadia oggi ha 58 anni ed è ancora in splendida forma. Da anni è lontana dalle luci della ribalta, in un’intervista al settimanale Oggi di qualche tempo fa aveva rivelato: “Miss Italia m’ha illuso. Mi sono convinta che si potesse vincere facendo tutto da soli, senza spinte. Non è così. Io ho avuto freni a non finire, altro che spintarelle. Prima di tutto dagli uomini. Dicevano di amarmi, ma erano solo capaci di prendere. Appena avevo un’occasione la facevano saltare”. Proprio a proposito del suo passato sentimentale, la Bengala aveva spiegato: “Gli uomini mi hanno sempre bloccato. Tutti dei gran gelosi, possessivi e basta. Ogni volta che mi proponevano un lavoro partiva il sabotaggio. E qui non vai e questo non lo fai… per loro era sempre no… Ho sempre scatenato una gelosia morbosa. Talvolta anche violenza”. Sarebbe quindi questa la ragione dell’allontanamento dell’ex Miss Italia dalla tv. Ospite tempo fa a Storie Italiane, Nadia ha ricordato la sua partecipazione al concorso che l’ha resa nota al pubblico ed ha ricordato Fabrizio Frizzi.

Nadia Bengala, com’è diventata oggi l’ex Miss Italia

Rimasta nel cuore di tantissimi fan, Nadia Bengala è ancora una donna magnifica, come abbiamo potuto vedere quando è stata ospite di Eleonora Daniele nella sua trasmissione mattutina di Rai 1. Qualche anno fa, l’ex modella ed attrice aveva anche partecipato a Domenica Live su Canale 5 ed aveva raccontato il suo difficile rapporto con la figlia.

Una cosa è certa: Nadia continua ad essere bellissima.