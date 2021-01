Attraverso un post condiviso sulla sua pagina Instagram, Elisabetta Gregoraci ha condiviso un video imperdibile: avete visto cosa ha fatto?

Sembrerebbe proprio che Elisabetta Gregoraci stia vivendo un’indimenticabile vacanza in quel di Dubai. A qualche settimana di distanza dalla sua uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, l’ex concorrente ha deciso di lasciare l’Italia. E di partire alla volta degli Emirati Arabi. È proprio qui che, come da diversi anni a questa parte, la conduttrice calabrese sta trascorrendo dei giorni indimenticabili insieme a suo figlio Nathan Falco. E, badate bene, quando diciamo ‘giorni indimenticabili’, intendiamo nel vero senso della parola. Non soltanto l’ex moglie di Flavio Briatore si sta godendo alla grande il sole, il mare e la spiaggia tipica di Dubai, ma sta vivendo delle esperienze davvero impressionanti. Che, com’è giusto che sia, non perde mai occasione di poter condividere con i suoi numerosi sostenitori. Lo ha fatto, ad esempio, quando ha condiviso con loro del piccolo incidente accadutole. E lo ha fatto anche qualche ora fa. Sapete perché? Beh, la risposta è davvero semplice: ha condiviso un video davvero imperdibile. Diamoci uno sguardo insieme.

Elisabetta Gregoraci, video imperdibile: avete visto cosa ha fatto? È da ammirare

Sempre attiva sul suo canale social ufficiale e, soprattutto, sempre solita ad aggiornare e condividere ogni cosa con il suo numeroso pubblico social, qualche ora fa, Elisabetta Gregoraci ha condiviso un video davvero imperdibile. Ecco, ma perché? La bellissima conduttrice calabrese si lascia riprendere mentre è la protagonista indiscusso di una vera e propria esperienza da ‘brividi’. E che, senza alcun dubbio, nessuno di noi avrebbe mai fatto. Ma di che cosa parliamo esattamente? A cosa ha deciso di cimentarsi la bellissima Elisabetta? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Vi anticipiamo soltanto una cosa: che coraggio assurdo! Bando alle ciance, ecco tutti i dettagli.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

‘Un po’ coraggiosa, un po’ pazza’, scrive Elisabetta Gregoraci a corredo di questo video che la riprende mentre si cimenta in questa ardua prova. E, diciamoci la verità, di coraggio ce n’è proprio da vendere.

Chi l’avrebbe mai fatto?