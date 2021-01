Ospite della puntata di Verissimo di Sabato 9 Gennaio, Francesco Monte ha raccontato il suo incredibile dramma: parole da brividi.

Sarà uno dei protagonisti indiscussi di questa nuova ed imperdibile puntata di Verissimo, Francesco Monte. Insieme a tantissimi altri incredibili ospiti, anche l’ex tronista di Uomini e Donne sarà presente nello studio di Cologno Monzese. E, soprattutto, si racconterà come mai prima d’ora. Non soltanto, dopo il debutto come cantante di quest’estate, il giovane modello pugliese racconterà dei suoi prossimo progetti appartenenti tutti al mondo della musica, ma, molto probabilmente per la prima volta, racconterà il suo dramma. In tutte le sue apparizioni televisive, lo sappiamo benissimo, abbiamo conosciuto un Monte sorridente, appagato e felice. Eppure, come raccontato più volte dal diretto interessato, l’ex tronista non ha assolutamente alle spalle un passato facile. Non facciamo riferimento alla tragica scomparsa di sua madre in seguito ad una malattia, ma anche all’incubo vissuto a causa degli attacchi di panico. Di che cosa parliamo esattamente? Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Francesco Monte, il dramma confessato a Verissimo: racconto da brividi

Proprio nello studio di Verissimo, molto probabilmente per la prima volta, Francesco Monte ha raccontato dell’incredibile dramma vissuto negli anni scorsi. Oltre a rivelare quali sono i suoi prossimi progetti lavorativi, l’ex tronista di Uomini e Donne si è completamente messo a ‘nudo’ con Silvia Toffanin. Ed ha raccontato, così, dell’incredibile dramma del passato. Anche l’ex concorrente del Grande Fratello Vip, purtroppo, ha sofferto di attacchi di panico. ‘Li avevo praticamente tutti i giorni e in maniera piuttosto forte. Mi venivano anche mentre guidavo’, ha raccontato Francesco Monte alla padrona di casa. Spiegando che, molto probabilmente, questi non erano altro che una conseguenza di tutto il dolore che portava dentro da circa un anno. ‘Compreso il dolore della morte di mia mamma’, ha continuato a dire l’ex tronista. Fortunatamente, come raccontato dal diretto interessato, Francesco è riuscito ad uscire da questo incubo dopo circa un anno mezzo. Ma possiamo soltanto immaginare il dramma vissuto in quell’anno.

Dopo questo incredibile dramma, Francesco parlerà, infine, dei suoi prossimi progetti. E la decisione presa dopo la sua esclusione a Sanremo.