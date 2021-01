GF Vip, colpo di scena tra Giulia Salemi e Dayane Mello: ecco cosa è appena successo nella casa più spiata della tv.

Un’edizione ricca di colpi di scena, quella del GF Vip attualmente in onda. Le avventure dei vipponi nella casa più spiata della tv stanno appassionando milioni di telespettatori e le sorprese sono sempre dietro l’angolo. Da un giorno all’altro, tante cose possono cambiare: le dinamiche del gioco e i rapporti tra i concorrenti si evolvono continuamente. E, poco fa, è successo qualcosa di davvero inaspettato. Protagoniste di questo momento sono state Giulia Salemi e Dayane Mello. Curiosi di scoprire cosa è successo? Ve lo raccontiamo subito!

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

GF Vip, colpo di scena tra Giulia Salemi e Dayane Mello: arriva il chiarimento, con abbraccio finale!

Pace fatta tra Dayane Mello e Giulia Salemi? Sembra proprio di sì! Pochi minuti fa, le due concorrenti si sono lasciate andare ad una chiacchierata faccia a faccia in giardino, che ha spiazzato tutti. Un lungo chiarimento tra le due gieffine, che, nei primi giorni nella casa, erano davvero unite. Qualcosa, poi, si è rotto ed oggi, dopo settimane di freddezza, è arrivato il confronto. Un confronto durante il quale Dayane ci ha tenuto a precisare che Giulia non ha fatto nulla di sbagliato nei suoi confronti e che qualcosa è cambiato nella sua testa e in quello che lei pensa dell’amica. Nel corso della chiacchierata, le due amiche si sono dette cosa non hanno gradito l’una dell’altra, senza mezzi termini. Su una cosa, però, sono state concordi: quello che hanno vissuto insieme non è stato dimenticato e il bene che si vogliono è rimasto invariato. Basterà questa chiacchierata per far recuperare il rapporto di amicizia tra Giulia e Dayane? Staremo a vedere! Nel frattempo, le due concorrenti si sono lasciate andare ad un lungo abbraccio, al termine della chiacchierata. Date un’occhiata:

Alla fine, Dayane, nonostante l’iniziale scetticismo sulla coppia, ammette di essere felice per quanto sta vivendo Giulia con Pierpaolo Pretelli, dandole anche un curioso consiglio: “Buttati!”. Sarà una tregua momentanea o è arrivata la pace per le due gieffine? Non ci resta che attendere le prossime novità direttamente dalla casa più spiata della tv!