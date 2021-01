Proprio qualche istante fa, Giulia De Lellis ha mostrato al suo pubblico social le immagini del suo nuovo tatuaggio: è strepitoso.

Sembrerebbe proprio che questo 2021 stia portando numerose e diverse novità a Giulia De Lellis. Non soltanto perché, molto probabilmente, uscirà il suo primo film, di cui lei sarà protagonista indiscussa, ma anche perché, come mostrato dalla diretta interessata qualche istante fa, l’influencer romana ha fatto un nuovo tatuaggio. Sappiamo benissimo che, sul suo corpo, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ne ha diversi disegnati. E, come raccontato anche in un nostro articolo, ciascuno di loro ha dei significati intensi. Al momento, non sappiamo qualce significato abbia nello specifico quello fatto qualche ora fa. Fatto sta che, vi assicuriamo, è davvero strepitoso. A lei, ovviamente, piace tantissimo. A sua madre, invece, un po’ meno. Come raccontato dalla diretta interessata, sembrerebbe che, addirittura, mamma Alessandra si sia ‘inc****a’. Ecco, ma siete curiosi di vedere cosa ha deciso di tatuarsi? Ovviamente, vi mostreremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, come dicevamo precedentemente, è davvero strepitoso. Diamoci uno sguardo insieme.

Giulia De Lellis, nuovo tatuaggio: sapete cosa ha disegnato? È strepitoso

Attivissima sul suo canale social ufficiale, qualche istante fa, Giulia De Lellis non ha potuto fare a meno di mostrare al suo pubblico social il nuovo tatuaggio. Non sappiamo da quanto tempo stesso pensando di fare questo passo, sia chiaro. Fatto sta che, appena fatto, non ha perso occasione di poterlo mostrare ai suoi sostenitori. D’altra parte, non è assolutamente la prima volta fa. Già diversi anni, l’influencer romana decise di farsi tatuare un nuovo disegno. E non poté fare a meno di mostrare ai suoi carissimi sostenitori. Qualche istante fa, però, lo ha rifatto. E come al solito ha lasciato tutti senza parole. Ecco, ma perché? Anzi, per essere più precisi: siete curiosi di vedere cosa ha deciso di tatuarsi Giulia De Lellis? Diamoci uno sguardo molto più da vicino insieme.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103)

Ebbene si. È proprio questo lo strepitoso tatuaggio che Giulia De Lellis ha deciso di farsi disegnare sulle dita. Un tatuaggio che, diciamoci la verità, ha colpito davvero tutti. Ma che, come raccontato dalla diretta interessata in alcune sue Instagram Stories, non ha molto soddisfatto la sua famiglia. A noi, invece, piace tantissimo. A voi?

Avete mai visto Giulia da adolescente

Diverse settimane fa, in alcune delle sue Instagram Stories, Giuia De Lellis ha mostrato una sua foto da adolescente. L’avete mai vista?

Non è sempre uno schianto? Per noi, decisamente si!