Anche Lorella Cuccarini è risultata positiva al Covid: qualche ora fa, ha scritto il suo primo messaggio sui social, come sta.

Insieme ad Arisa, Lorella Cuccarini è la new entry del corpo docenti di questa ventesima edizione di Amici. In compagnia, quindi, della ‘temutissima’ Alessandra Celentano e Veronica Peparini, la conduttrice romana si appresta a preparare tutti i ballerini della scuola in previsione della fase serale. E c’è da ammettere, li sta preparando egregiamente. Ma, d’altra parte, non ne avevamo dubbi, data la sua immensa carriera. Nel corso della puntata che verrà mandata in onda oggi, Sabato 9 Gennaio, purtroppo non ci sarà. Come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, Lorella Cuccarini è risultata positiva al Covid. E per questo motivo, quindi, non ha potuto presenziare alla prima puntata dopo le feste natalizie. Ovviamente, sia chiaro: non è che sarà completamente assente. Anzi! Viviamo nell’era della tecnologia, lo sappiamo. Quindi anche lei, così come Tina Cipollari in alcune puntate di Uomini e Donne, anche lei presenzierà in puntata attraverso un collegamento Internet. In attesa di vederla, però, vi riproponiamo il messaggio che, qualche ora fa, ha scritto sul suo canale social ufficiale. Ecco come sta.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

Lorella Cuccarini positiva al Covid: il primo messaggio social, come sta adesso

La notizia che Lorella Cuccarini fosse risultata positiva al Covid si è diffusa Giovedì sera. Quando, in seguito alla registrazione della puntata di Amici di oggi, Sabato 9 Gennaio, le anticipazioni ci avevano detto che la ballerina romana non era in studio, bensì collegata da casa perché ha contratto il Covid. Da quel momento, la professoressa di ballo della scuola più ambita di Italia non aveva proferito parola. Fino a qualche ora fa, però. Proprio attraverso un messaggio condiviso sul suo canale social ufficiale, la Cuccarini ha rotto il silenzio. E, soprattutto, ha voluto rassicurare i suoi sostenitori sulle sue condizioni di salute. Fortunatamente, sia la bellissima Lorella che tutta la sua famiglia stanno bene. E, da quanto si legge da questo messaggio, sembrerebbe che siano tutti asintomatici. Insomma, una notizia davvero rassicurante, c’è da ammetterlo. E che, com’è giusto che sia, ha fatto tirare un sospiro di sollievo a tutti i suoi ammiratori. Lo testimoniano, infatti, i numerosi commenti giunti a corredo del messaggio. Ma bando alle ciance, scopriamo insieme le parole di Lorella Cuccarini.

‘Il covid è arrivato anche in casa. Fortunatamente, pochi sintomi e una guarigione rapida. Ora, sono in attesa del tampone negativo’, ha scritto Lorella Cuccarini a corredo dello scatto che la riprendere dietro al pc proprio durante la puntata di Amici. Anche noi, cara Lorella, speriamo di vederti presto. Buona guarigione!