Luca Argentero irriconoscibile, spuntato lo scatto inedito dei suoi esordi in tv come attore: l’ex concorrente del GF sembra un’altra persona.

È da quando è apparso per la prima volta sul piccolo schermo che Luca Argentero ha letteralmente cavalcato l’onda del successo. Correva esattamente l’anno 2003 quando il giovane torinese, all’epoca un barman, prendeva parte alla terza edizione del Grande Fratello. Da quel momento, lo sappiamo benissimo, sono passati esattamente diciassette anni. Eppure, il successo che il sabaudo continua a decantare è davvero impressionante. Attore di fama nazionale ed internazionale, il bel Argentero è, senza alcun dubbio, uno dei volti più amati ed apprezzati dello spettacolo italiano. Ecco, ma ve lo ricordate com’era ai suoi esordi sul piccolo schermo come attore? Era esattamente il 2005 quando Luca faceva il suo debutto nel mondo della recitazione nel cast di ‘Carabinieri’. Ebbene, ma voi vi ricordate com’era in quegli anni? Tranquilli, ci pensiamo noi a svelarvelo. Sul suo canale social ufficiale, è spuntato uno scatto del tutto inedito. Diamoci uno sguardo insieme. Anche se, vi anticipiamo, è irriconoscibile.

Luca Argentero irriconoscibile, spunta lo scatto inedito: incredibile

Come dicevamo precedentemente quindi, era esattamente il 2005 quando Luca Argentero, dopo essersi fatto amare, apprezzare e conoscere nella casa del Grande Fratello, debuttava sul piccolo schermo nelle vesti di attore. Da quel momento, se la matematica è dalla nostra parte, sono passati poco meno di sedici anni. Ed, attualmente, il compagno della bellissima Cristina Marino decanta di un successo davvero clamoroso. Ebbene, ma siete curiosi di vedere com’era Luca Argentero in quegli anni? Spulciando con attenzione il suo profilo Instagram ufficiale, abbia rintracciato uno scatto inedito riguardante proprio quell’esperienza. Ecco, ma com’era? Ovviamente, vi mostreremo tutti i dettagli. Vi anticipiamo soltanto una cosa: è irriconoscibile. D’altra parte, sono passati più di quindici anni, è naturale che la trasformazione ci sia stata. Ma bando alle ciance, ecco di che cosa parliamo esattamente.

Ecco a voi, carissimi lettori e gentilissime lettrici di Sologossip, Luca Argentero più di quindici anni fa. Bisogna ammetterlo: la ‘trasformazione’ c’è stata. Ed è più che normale. Qui era davvero giovane. Adesso, invece, è un uomo maturo ed è padre. Però, una cosa è rimasta sempre la stessa: il suo immenso fascino. Siete d’accordo?