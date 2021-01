Luca Argentero, spunta una foto del passato di Cristina Marino: come non l’avete mai vista prima.

L’amatissimo Luca Argentero è sicuramente tra gli attori più amati della televisione italiana, la sua popolarità è stata certamente graduale. Infatti, si è fatto conoscere grazie alla partecipazione in veste di concorrente alla terza edizione del Grande Fratello, conquistando nel reality il terzo posto. L’attore dopo quell’esperienza è entrato nel mondo della recitazione, intraprendendo numerosi ruoli in tantissime pellicole e fiction, fino a raggiungere la fama oggi posseduta. Sappiamo che Luca è felicemente innamorato della sua compagna Cristina Marino, una giovane attrice, che possiamo dire è davvero bellissima. Ma avete mai visto la donna qualche anno fa? Spunta uno scatto del passato: ecco com’era prima della relazione con l’amatissimo Argentero.

Luca Argentero, spunta la foto di qualche anno fa della compagna Cristina Marino: ecco com’era

E’ risaputo, Luca Argentero e Cristina Marino formano una delle coppie della televisione italiana più belle in assoluto. Entrambi bellissimi e talentuosi! Cristina ha avuto il suo debutto nel 2009, in Amore 14, una pellicola ispirata al romanzo di Federico Moccia, dove ha ricoperto il ruolo di Stefania. Il set di Natale ai Caraibi, invece, nel 2015 le ha permesso di incontrare il suo fidanzato attuale. Da allora, i due appaiono molto felici, e hanno coronato l’amore con la nascita di una bellissima bambina, avvenuta nel 2020. Cristina è un’attrice di un’avvenenza incredibile, ma l’avete mai vista com’era qualche anno fa? Spunta una foto del passato. A quanto pare, com’è possibile vedere, la compagna di Luca Argentero non è affatto cambiata, certo sono passati alcuni anni, ma i tratti sono decisamente gli stessi. Questa foto risale al 2013, o almeno il tempo citato rappresenta la data esatta di pubblicazione dello scatto.

Beh, possiamo affermare che la Marino era allora bellissima e giovanissima, ed oggi, dopo qualche anno trascorso, è ancora più bella, non trovate?