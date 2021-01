Papa Francesco, evento storico: avete visto cosa farà?

Evento storico per Papa Francesco: avete visto cosa farà il Pontefice domani sera? Ve lo diciamo noi in questo articolo

Jorge Maria Bergoglio è dal 13 marzo 2013 è il 266° papa della Chiesa cattolica e vescovo di Roma, 8º sovrano dello Stato di Città del Vaticano, primate d’Italia, oltre agli altri titoli propri del romano pontefice. Bergoglio, che ha preso il nome di papa Francesco, è nato a Buenos Aires ed è il primo papa proveniente dal continente americano. Il suo pontificato è stato segnato da moltissime riforme, oltre che dalla lotta alla pedofilia, all’impegno per la pace in Siria, alla tutela dell’ambiente e altro ancora. Per Jorge Maria Bergoglio domani sera ci sarà un evento storico. Di seguito vi raccontiamo di cosa si tratta.

Papa Francesco, evento storico: cosa farà

Domani sera, durante l’edizione speciale del TG5, papa Francesco rilascerà per la prima volta in esclusiva mondiale un’intervista televisiva. La serata di Canale 5 sarà interamente dedicata a Jorge Maria Bergoglio. Sarà mandato in onda il film che parla della sua vita, “Chiamatemi Francesco – Il Papa della gente“, poi l’intervista rilasciata con il giornalista Fabio Marchese Ragona nella residenza Santa Marta in Vaticano. Il pontefice toccherà moltissimi temi, tra i quali ovviamente la pandemia da Coronavirus, la politica e quanto successo negli Stati Uniti: “Sono rimasto stupito dalle immagini degli USA. C’è sempre qualcuno che prende una strada diversa, che si mette contro la democrazia. Questo movimento, a prescindere dalle persone, va condannato. La violenza va condannata. Ringrazio Dio che come sia iniziato, sia subito finito. Dobbiamo imparare dalla storia per far sì che non si ripeti“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Qui Mediaset (@qui_mediaset)

Finito il film sulla vita di Papa Francesco, chiuderà la serata speciale un commento alle parole del Pontefice curato dal Tg5, condotto da Cesara Buonamici. In studio con la giornalista ci saranno ospiti ed esperti. Salta la puntata di Live – Non è la D’Urso, che tornerà in onda domenica 17 gennaio.