“Il mio cuore abbracciato al tuo”, le toccanti parole della mamma di Sabrina Ferilli: grande commozione in diretta, l’attrice non trattiene le lacrime. La bellissima e talentuosa interprete, originaria di Roma, è una delle artiste più acclamate del panorama televisivo e cinematografico italiano. Non solo attrice, ma anche conduttrice e doppiatrice, ha vinto innumerevoli premi tra i più ambiti del panorama artistico. Indimenticabile ne “La Grande Bellezza”, film che ha conseguito l’Oscar al miglior film straniero. Qualche anno fa, complice Maria De Filippi, la splendida Sabrina Ferilli ha vissuto un momento molto intenso grazie alla sua meravigliosa mamma. “Nascevi tu e rinascevo anch’io”, la dedica commovente.

Sabrina Ferilli, grande commozione per la dedica della mamma

Ospite di House Party, celebre format in onda nel 2016, Sabrina Ferilli ha ricevuto una sorpresa emozionante con la complicità dell’amica di sempre, Maria De Filippi. La celebre conduttrice, infatti, ha fatto entrare la mamma dell’attrice e ha letto una lettera che questa le aveva scritto. Parole piene di dolcezza e di amore, che hanno commosso Sabrina Ferilli. “A 18 anni, tra le mie amiche, c’era chi giocava ancora con le bambole” inizia così la dedica per la bellissima attrice. “Anche io ci giocavo, ma la mia bambola era la più bella di tutte, perché non era finta” ha letto Maria De Filippi. “Volevamo diventare grandi insieme a te” scrive la mamma di Sabrina Ferilli. “E insieme a te conoscere la vita” continua. “Quel giorno nascevi tu e rinascevo anch’io” rivela. Tutto il pubblico è apparso profondamente commosso dalla dolcissima lettera. “Cosa darei per tornare ai miei diciott’anni, a quel pancino che cresceva insieme a te, al mio cuore abbracciato al tuo“. Parole toccanti, che hanno reso impossibile a Sabrina Ferilli trattenere le lacrime.

Un momento molto intenso quello vissuto dalla splendida attrice. Ricordiamo che Sabrina Ferilli questa sera sarà ospite di “C’è posta per te”.