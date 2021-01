La bellissima Soleil Stasi ha sempre dimostrato di avere un carattere schietto e sincero: “Trovo inutile accanirsi così”: l’influencer decide di fare chiarezza, i dettagli.

La bellissima Soleil Stasi è sicuramente uno dei personaggi più seguiti e ammirati, sia nel panorama artistico che sui social: “Trovo inutile accanirsi così”, queste sono state le parole dalla bella influcener che ha deciso di fare chiarezza. Riguardo cosa? Andiamo con ordine. I migliaia di fan che la seguono tramite il suo profilo Instagram hanno senza dubbio notato che, in questi ultimi giorni, Soleil Stasi si trova in Marocco. Pare che sia partita il 2 di Gennaio e, al momento, come confermato dalle storie che pubblica, si trova ancora lì. A Mattino Cinque, nel corso della puntata di ieri 8 Gennaio, si è parlato proprio di molti Vip che in queste settimane si sono impegnati in viaggi all’estero. Vediamo i dettagli.

Soleil Stasi fa chiarezza: cos’ha dichiarato la bella influencer

Nel celebre format condotto dalla splendida Federica Panicucci si è parlato molto dei vip che sono partiti per alcuni viaggi nelle ultime settimane. Una realtà che, vista con gli occhi dell’emergenza che stiamo vivendo, certamente potrebbe lasciare perplesso il pubblico. A intervenire nel corso della trasmissione è stata anche Soleil Stasi e, in seguito, ha pubblicato una serie di storie tramite il suo profilo Instagram con l’intenzione di chiarire la sua posizione. “Trovo inutile accanirsi così” ha detto Soleil. “In questo caso, ci terrei a spezzare una lancia a favore di coloro che si trovano all’estero” ha spiegato. “Se si trovano all’esterno gli è stato permesso, ci sono stati tutti i dovuti controlli” ha aggiunto. “Sicuramente c’è una gran differenza tra motivi lavorativi (evidenti e giustificati) e pura vacanza” ha affermato. L’influencer ha anche precisato che ci sono una serie di test e controlli a cui sottoporsi, proprio come lei che dopo l’ennesimo tampone dovrà sottoporsi ad una “quarantena fiduciaria di 14 giorni“.

Soleil Stasi ha poi ricordato anche l’importanza di rispettare sempre tutte le direttive sanitarie.