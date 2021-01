Verissimo, Silvia Toffanin si commuove in diretta: voce rotta dal pianto, momento da brividi nella puntata di oggi del talk di Canale 5.

Oggi, 9 gennaio 2021, è andata in onda una nuova puntata di Verissimo. Una puntata ricca di ospiti, che Silvia Toffanin ha intervistato con il suo solito garbo ed eleganza. E tra gli ospiti di oggi, c’è stata anche Manila Nazzaro. L’ex Miss Italia si è raccontata a cuore aperto, rivelando i dettagli dello spiacevole episodio avvenuto qualche mese fa: Manila ha perso il bambino che aspettava dal suo compagno Lorenzo Amoruso. Un racconto da brividi, durante il quale la conduttrice non è riuscita a trattenere la commozione.

Verissimo, Silvia Toffanin si commuove in diretta: il racconto da brividi di Manila Nazzaro

Un’intervista toccante, quella di Manila Nazzaro a Verissimo, trasmessa nella puntata di oggi, 9 gennaio 2021. Un’intervista nella quale l’ex Miss Italia ha raccontato il dramma di cui aveva già parlato attraverso un post condiviso sui social: la perdita del bambino che lei e Lorenzo aspettavano. La gravidanza si è interrotta a 9 settimane: un dolore immenso per l’ex protagonista di Temptation Island, che racconta di aver fatto fatica ad accettare la realtà. “Il 17 novembre per un controllo abbiamo scoperto che il suo cuoricino non batteva, quindi inizialmente si pensava ci volesse più tempo. Lorenzo ha capito subito che non c’era più niente da fare, io non volevo accettarlo.” Una ferita profonda per Manila, che ha deciso di condividere il dolore per supportare tutte quelle donne che hanno vissuto lo stesso dramma: “Può succedere a tutte, ma non siamo sole. Non bisogna perdere il sorriso, l’arcobaleno arriva sempre”. Un racconto da brividi, quello della Nazzaro, che riporta il messaggio di una delle tante ragazze che le hanno scritto: “Voglio ringraziarti Manila perché una gioia condivisa è una gioia raddoppiata, un dolore condiviso è un dolore dimezzato.” Parole da brividi, quelle della conduttrice, davanti alla quali Silvia Toffanin non ha potuto trattenere la commozione. La conduttrice ha proseguito l’intervista con gli occhi lucidi e la voce rotta dal pianto.

Infine, un augurio speciale per la sua ospite: “Ci dobbiamo fare una promessa. Quando arriverà, se arriverà, io ci sono. Te lo auguro con tutto il cuore, sei una grande donna. Hai un cuore grandissimo e ti meriti solo la felicità. Mi hai fatto emozionare tantissimo, grazie.”, ha concluso la Toffanin.