Anticipazioni Beautiful, 10 gennaio: Ridge aiuta Steffy a far pace con il fratello, ma Brooke e Hope intervengono.

Cosa c’è in serbo per i nostri protagonisti? Scopriamo insieme le anticipazioni per la puntata del 10 gennaio di Beautiful, la soap opera americana seguitissima in Italia fin dagli anni 90. Nell’episodio di domenica 10 gennaio vedremo molti intrighi, segreti e rancori che vengono a galla. In primo piano, Brooke e Hope soprattutto quando cercheranno di manipolare Thomas ad agire secondo le loro indicazioni.

Segui anche la nostra pagina Instagram -> clicca qui

Anticipazioni Beautiful, 10 gennaio: Brooke e Hope vogliono manipolare Thomas

Brooke e Hope decidono di dover fare qualcosa a discapito di Thomas. Le due cercheranno di manipolarlo in maniera diversa: Hope tenterà di abbindolare il fratellastro facendo leva sul loro affetto, mentre Brooke sfodera l’artiglieria pesante. Ma cosa vogliono le due donne da Thomas? Entrambe vogliono che l’uomo firmi un documento che darebbe il via libera a Hope per adottare il piccolo Douglas. Hope riuscirà ad adottarlo? Scopriamo nel dettaglio le anticipazioni della puntata di Beautiful del 10 Gennaio.

Steffy mette da parte il suo risentimento e si schiera con il fratello

I vecchi rancori continuano a farsi sentire, ma per Steffy è arrivato il momento di mettere da parte quello che prova. Steffy, nonostante il risentimento che sente ancora per il fratello, è fermamente convinta che togliergli Douglas è solo un atto di cattiveria e gelosia delle donne Logan. Thomas deve pagare per quello che ha fatto, ma questo è troppo. Non è il giusto modo. Brooke non ha la visione giusta quando sono gli altri a sbagliare, sempre troppo rigida. D’altronde si sa che tra Steffy e Hope non scorre buon sangue. Ridge allora tenterà di far riappacificare i suoi figli in questa complicata situazione.

Brooke e Hope sono convinte di poter ottenere quello che realmente vogliono da Thomas, ma forse non sarà così. Stando alle anticipazioni, Thomas si mostrerà effettivamente colpito e turbato dall’effetto che il discorso delle due donne. Hanno toccato i tasti giusti per far leva sui sentimenti dell’uomo. Ma sarà la verità? E’ davvero il caso di credere che Thomas sia mortificato a tal punto? Le Logan credono ormai di averlo in pugno e di aver raggiunto l’obiettivo. Scopriremo come andrà a finire nelle prossime puntate.

Vi ricordiamo che Beautiful va in onda tutti i giorni, dal lunedì al sabato alle 13:45 e la domenica alle 14:05 sempre su Canale 5. Non perdetevi le nuovi puntate, alla prossima!