Anticipazioni Domenica In, domenica 10 gennaio: tanti ospiti in studio, tra cui un attore molto amato dal pubblico italiano

La padrona di casa Mara Venier spalanca, come ogni domenica, le porte del suo salotto per una grande e nuova puntata di Domenica In. Ci aspetta una puntata ricca di colpi di scena, ospiti e emozioni. Zia Mara, come la conduttrice si fa chiamare sui social dai suoi followers, è pronta per questo 2021 carico di bellezza e speranza. Domenica In è un programma storico, un classico di Rai 1. Volete sapere da quanto tempo va in onda? La prima puntata risale addirittura al 1976. Come C’è Posta per Te è il reality show più longevo della tv italiana, Domenica In è quello dedicato alla domenica più longevo. Ci aspettiamo tante altre edizioni, ed ora vediamo cosa ci sarà nella puntata del 10 gennaio.

Anticipazioni Domenica In, 10 gennaio: ci sarà un attore amatissimo

Stando a quanto si apprende da TV Blog, per la diciottesima puntata di Domenica In dell’edizione di quest’anno ci saranno moltissimi ospiti. Ecco le anticipazioni del programma Domenica In per la puntata di domenica 10 gennaio. Tra i tanti ospiti, ci sarebbe un attore molto amato nella televisione italiana: Beppe Fiorello. L’attore presenterà nel salotto di Mara Venier Penso che un sogno così, la serata in omaggio al grandissimo Domenico Modugno che andrà in onda lunedì 11 gennaio, in prima serata su Rai 1. Beppe Fiorello aveva proprio interpretato Modugno nella famosa fiction della Rai, incantandoci con la sua versione di Nel Blu dipinto di Blu.

Oltre a Beppe Fiorello, si vocifera che in studio ci sarà il cantautore Roberto Vecchioni, ex vincitore del festival di Sanremo 2011, e la grande icona del cinema Sandra Milo. Ci saranno molti momenti di intrattenimento e di divertimento nella puntata del 10 gennaio. Ci sarà però anche spazio per l’informazione e per la riflessione. Ospite di Mara Venier sarà il professore Francesco Le Foche, immunologo ormai già presente da diverse puntate nel programma. Con l’esperto si affronterà soprattutto il tema dell’emergenza sanitaria, dovuta all’epidemia sars covid-19, che crea ancora grossi problemi in Italia e nel mondo.

Dopo i grandissimi ascolti della puntata di domenica 3 gennaio (si parla di uno share del 18,1%), la conduttrice Mara Venier non vuole deludere i suoi spettatori. Gli ospiti apriranno il loro cuore alla conduttrice e al suo pubblico.

Domenica In va in onda ogni Domenica, dalle 14:00 alle 17:15, su Rai 1.