Qualche ora fa, Benedetta Parodi non ha trattenuto la sua gioia e di mostrare ai suoi sostenitori un giorno che non dimenticherà mai.

Per tutti gli amanti della cucina, Benedetta Parodi è, senza alcun dubbio, una vera e propria dea. Colonna portante di numerosi programmi di cucina tutti dedicati alla sua più grande passione, la sorella della famosa Cristina decanta di un successo davvero clamoroso. Un successo che, badate bene, non si limita soltanto alla sfera professionale e, quindi, lavorativa, ma che si estende anche alla sfera social. Attivissima e seguitissima su Instagram, la conduttrice televisiva non perde mai occasione di poter condividere ogni cosa con il suo numeroso pubblico. E così, oltre a deliziarli con succulenti e gustosi piatti, la Parodi è solita intrattenerli anche con veri e propri racconti ‘personali’. Spesso e volentieri, infatti, vi abbiamo raccontato delle sue incredibile ‘avventure’. Che lei, tra l’altro, non perde mai occasione di poter svelare senza troppi peli sulla lingua. Anche qualche ora fa, ad esempio, la Parodi ha reso partecipi i suoi sostenitori di una splendida emozione vissuta un po’ di tempo fa. Di che cosa parliamo esattamente? Scopriamo insieme tutti dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, l’evento ha portato un po’ di gioia davvero a tutti.

Benedetta Parodi pazza di gioia: una grandissima emozione vissuta

Da come si può chiaramente immaginare, la vita di Benedetta Parodi è più che appagata. Conduttrice e personaggio televisivo molto amato ed apprezzata, mamma e moglie amatissima, la sorella minore della simpaticissima Cristina sembrerebbe avere una vita ricca di piacevoli eventi. Uno, senza alcun dubbio, è il giorno del suo matrimonio con Fabio Caressa. Un secondo, ci mettiamo la mano sul fuoco, riguarda la nascita dei suoi figli. E un altro, come raccontato dalla diretta interessata qualche istante fa, fa riferimento al giorno del suo ventesimo anno di matrimonio con suo marito. E che, come ben sapete, è stato festeggiato alla grande. Compiere venti anni di matrimonio, lo sappiamo benissimo, non è un evento di tutti i giorni. È proprio per questo motivo che, esattamente due anni fa, la famiglia Caressa ha deciso di partire per le Maldive. E di ricordare per sempre questo giorno. Completamente vestiti di bianco entrambi ed in compagnia dei loro splendidi figli, Fabio Caressa e Benedetta Parodi hanno rinnovato il loro si. ‘Un’emozione grandissima’, ha scritto la conduttrice televisiva a corredo di questi scatto che ritraggono lei e la sua famiglia in questo giorno speciale. Insomma, da come si può chiaramente, una gioia davvero incredibile. E che, com’è giusto che sia, la bella Benedetta Parodi non ha potuto fare a meno di condividere con i suoi sostenitori.

Tantissimi auguri, carissimi Fabio e Benedetta!