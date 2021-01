In una sua recentissima intervista a ‘Domenica In’, Beppe Fiorello si è lasciato andare ad una vera e propria confessione inedita.

Non ha assolutamente bisogno di presentazioni, Beppe Fiorello. Colonna portante di numerosi film e serie televisive di successo, il fratello minore del grandissimo Rosario decanta di un successo davvero assoluto. E, d’altra parte, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. Di ruoli, all’interno della sua carriera, ne ha interpretati, il grandissimo Beppe. Eppure, nonostante le avversità, difficoltà e diversità tra di loro, è sempre riuscito alla grande a vestire i panni che gli venivano affidati. Di lui, in questi ultimi giorni, vi abbiamo raccontato davvero di tutto. A partire, quindi, dalla sua bellissima moglie. E della sua strepitosa famiglia. Fino alle sue sorelle. Eppure, senza alcun dubbio, non ne eravate per niente a conoscenza di questo retroscena. E, pensate, a raccontarlo, molto probabilmente per la prima volta, è stato proprio il diretto interessato. Ospite nella puntata di ‘Domenica In’ del 1 Novembre scorso, l’attore siciliano si è raccontato senza troppi peli sulla lingua. E, soprattutto, si è lasciato andare ad una vera e propria confessione inedita. Di che cosa parliamo esattamente? Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Beppe Fiorello, la confessione inedita: avete sentito cosa ha detto?

Ospite della puntata di Domenica In del 1 Novembre, Beppe Fiorello non si è affatto trattenuto dal raccontarsi. E così, molto probabilmente per la prima volta, si è lasciato andare a delle vere e proprie rivelazioni inedite su di sé. E, soprattutto, sul suo passato. Ad esempio, l’attore siciliano ha raccontato a Mara Venier come ha avuto inizio la sua carriera da attore. E di come l’incontro con un grandissimo scrittore degli ultimi tempi gli abbia praticamente cambiato la sua vita. Facendolo diventare, quindi, ciò che ora è. Ma non solo. Proprio in merito a questo, il grande Fiorello si è lasciato ad una vera e propria confessione inedita ed inaspettata. A che cosa ci riferiamo esattamente? Beh, ovviamente, a nulla di ‘scandaloso’, sia chiaro. Piuttosto, il grandissimo attore ha raccontato alla padrona di casa di ‘Domenica In’ di come fa giovanotto, purtroppo, non sia stato affatto una cima a scuola. Ebbene si, avete letto proprio bene! ‘Ho commesso un errore’, ha detto Beppe Fiorello a Mara Venier. Continuando a dire di quanto l’istruzione scolastica sia davvero fondamentale. E di come adesso sproni i suoi figli a capirlo.

L’errore, da come si può chiaramente comprendere dalle sue parole, c’è stato. Però, Beppe Fiorello ne ha preso consapevolezza. E si è rimesso subito in carreggiata. E, diciamoci la verità, questa è la cosa è più importante. No?