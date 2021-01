In una sua recente intervista a ‘Domenica In’, Beppe Fiorello si è lasciato andare ad un’inedita rivelazione su suo fratello Rosario.

Non hanno assolutamente bisogno di presentazioni, Beppe e Rosario Fiorello. Personaggi illustri dello spettacolo italiano, i due fratelli siciliani decantano di un successo davvero clamoroso. Senza considerare il fatto che, come raccontato anche dai diretti interessati, i due sono legati da un rapporto davvero immenso. Certo, caratterialmente sono praticamente opposti. Beppe, come svelato da lui stesso nel corso della recente intervista a Domenica In del 1 Novembre scorso, è molto più riservato e timido. Rosario, invece, è completamente ai suoi antipodi. Eppure, i due, così come con le loro due sorelle, sono super affiatati e legati. È proprio in merito a questo che, alla padrona di casa, proprio recentemente l’attore siciliano si è lasciato andare ad una rivelazione davvero inedita. ‘Lui ci soffriva’, ha detto Beppe Fiorello a Mara Venier proprio sul suo fratello maggiore. Ecco, ma in merito a cosa? Cos’è esattamente successo? Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Beppe Fiorello, l’inedita confessione sul fratello Rosario: cos’è successo

Ospite della puntata di ‘Domenica In’ del 1 Novembre scorso, Beppe Fiorello si è raccontato come mai prima d’ora. Non soltanto, come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, ha parlato del suo passato, di come ha iniziato la sua carriera e dell’errore commesso quando era soltanto uno scolaretto, ma si è anche lasciato andare ad un’inedita rivelazione su suo fratello Rosario. I due, come dicevamo precedentemente, hanno un rapporto davvero speciale ed intenso. Eppure, da come raccontato dal diretto interessato a Mara Venier, sembrerebbe che, per un periodo, il buon Rosario abbia ‘sofferto’? Nulla di grave, sia chiaro. Più che altro, da come svelato in diretto, sembrerebbe che, ad inizio carriera, Beppe sia stato spesso al centro di critiche, dato che è fratello del grande Rosario e figlio di Nicola Fiorello. Un evento che, come detto dallo stesso Beppe, a lui non è per niente interessato. A differenza, invece, di Rosario. Che, come anticipato, sembrerebbe aver sofferto particolarmente questa ‘competizione’ voluto dagli altri.

Insomma, una vera e propria rivelazione inedita. Voi ne eravate a conoscenza?