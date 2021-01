Rosario e Beppe Fiorello, il duo di fratelli della tv italiana, hanno anche due splendide sorelle: ecco chi sono Anna e Catena Fiorello

Dobbiamo ringraziare papà Nicola e mamma Rosaria per aver messo al mondo la coppia di fratelli più famosa della tv italiana. Il primogenito Rosario, per gli amici Fiorello, e il più piccolo di casa Beppe hanno conquistato milioni di spettatori: uno come showman e comico e l’altro come attore di successo. Fiorello affiancherà proprio nell’edizione 2021 Amadeus nella conduzione del tanto atteso Festival di Sanremo. Beppe, invece, presenterà uno spettacolo tutto dedicato a Domenico Modugno che andrà in onda in prima serata su Rai 1, lunedì 11 gennaio. Due personaggi strabilianti. Ma forse non molti sanno che i due Fiorello non sono gli unici figli di Nicola e Rosaria, ma hanno anche due sorelle. Vi presentiamo le sorelle Fiorello: Anna e Catena.

Non solo Beppe e Fiorello: ecco le sorelle Anna e Catena

Anna e Catena sono rispettivamente la seconda e la terza dei figli di Nicola e Rosaria. E, quindi, sorelle dei due grandissimi Beppe e Rosario. Nate entrambe a Catania, mantengono salde le loro origini siciliane ma adesso vivono entrambe a Roma. Di una famiglia di artisti, solo Anna la seconda dei quattro figli ha deciso di non seguire le orme dei fratelli. Anna, molto più riservata, è proprietaria di un negozio a Roma e si tiene ben lontana dalle luci della ribalta (e dei social media). Anna ha scelto una vita più “normale”. Di Anna si sa ben poco proprio per la lontananza dal mondo dello spettacolo, la sorella Catena Fiorello, invece, è molto attiva sui social. Ha un profilo Instagram molto seguito e aggiornato. Catena è una scrittrice, autrice e conduttrice televisiva. Nata ad Agosto 1966, sotto il segno del Leone. Anche lei, come i suoi fratelli, lavora attivamente nel mondo dello spettacolo. Ha lavorato per il Festivalbar, che è stato il trampolino di lancio del fratello maggiore Rosario ed è stata la conduttrice nel 2009 del programma L’Isola del Gusto, in onda su Alice. Attualmente, è una scrittrice di successo e ha concentrato la sua carriera proprio sulla scrittura e sui suoi romanzi. Il suo ultimo romanzo del 2018, Picciridda, ha vinto un famoso premio letterario ed è stato scelto come sceneggiatura del film omonimo (regia di Paolo Licata), presentato al Taormina Film Festival. Volete sapere due curiosità su di lei? La prima è che ha frequentato il liceo classico e la seconda riguarda il suo nome particolare. Catena si chiama così in onore della nonna, Catena D’Amore. Un nome bellissimo che così assume ulteriore significato. Romantico, no?

Ma voi sapevate che Beppe Fiorello, oltre al grandissimo Rosario, avesse due sorelle?