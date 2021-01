C’è posta per te, Francesca conquista il pubblico nella puntata appena trascorsa: chi è la ragazza dagli occhi di ghiaccio.

Ieri sera è andata in onda la prima puntata dell’amatissimo format C’è posta per te, la trasmissione che da anni riscontra un successo incredibile. Sono state molte le storie che hanno fatto breccia nel cuore dei telespettatori, inizialmente, il programma si è aperto con una bellissima sorpresa, ospiti presenti Sabrina Ferilli e la madre. Fin da subito, le due donne hanno ammaliato tutti, non solo con la bellezza evidente, ma anche per la profonda simpatia. Ad attirare in seguito l’attenzione del pubblico è stata la storia che ha visto protagonisti Maria Lucia e Piero. La coppia ha deciso di rivolgersi a Maria De Filippi per poter recuperare il rapporto con i figli, Francesco e Federica, dopo che hanno smesso di parlarle da quando la donna ha lasciato il marito perchè innamorata di Piero, zio del fidanzato della figlia. In trasmissione, però, Federica e il fidanzato, decidono di non presentarsi. Mentre, arrivano in puntata solo il figlio con la fidanzata Francesca. Chi è la ragazza che ha conquistato il pubblico.

C’è posta per te, tutti gli occhi puntati su Francesca: chi è la ragazza che ha conquistato il pubblico

Come abbiamo anticipato, la storia di Maria Lucia e Piero ha colpito i telespettatori. Il loro invito era rivolto ai figli della donna, Francesco e Federica. Purtroppo, quest’ultima non si è presentata in puntata, ma solo il ragazzo, con la fidanzata Francesca. Durante il confronto, a quanto pare, a riscuotere grande apprezzamento è stata proprio la compagna del figlio di Maria Lucia. Infatti, come abbiamo potuto assistere, oltre a mostrare un’avvenenza incredibile, la giovane ha conquistato il pubblico per la sua forte maturità, e quel suo sguardo ghiacciato. Francesca rivolgendosi alla mamma del fidanzato, ha espresso il suo piacere di conoscerla, suscitando grande positività da parte dei telespettatori. E’ stata proprio lei, insieme alla conduttrice, a spronare Francesco.

Il confronto si è concluso con un vero colpo di scena, il ragazzo ha deciso di perdonare sua madre, dopo che il compagno della donna è uscito dallo studio. Un momento davvero emozionante, toccato da problematiche sofferte, avete visto anche voi?