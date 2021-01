C’è Posta Per Te, Marialucia chiama i suoi due figli che non vede da tempo a causa della sua storia d’amore con Piero: cos’è successo.

Sembrerebbe proprio che Maria De Filippi, per inaugurare questa nuova stagione di C’è Posta per Te, abbia pensato davvero a tutto nei minimi dettaglio. Perché? Bhe, la risposta è davvero semplice: la prima puntata è stata davvero scoppiettante. Come tutte le altre, avete ragione. Ma questo primo appuntamento, diciamoci la verità, è stato più che imperdibile. Non soltanto per la presenza di Sabrina Ferilli e Luca Argentero, che diciamoci la verità hanno aggiunto un tocco in più, ma anche per tutte le storie emozionanti raccontate in prima serata. È il caso, ad esempio, di quella della giovane Claudia, di Carlotta oppure di Luigi, ma non solo. Nel corso della puntata si sono alternate tantissime altre storie. E tutte, badate bene, sono state incredibili. Anche questa di Marialucia e Piero non può non essere raccontata. Ma cos’è successo esattamente? Scopriamo insieme ogni cosa.

C’è Posta per Te, la storia di Marialucia e Piero: lei non vede i figli da anni

Dopo l’emozionante storia di Rossella e di suo padre Antonio, tocca fare il suo ingresso nello studio di C’è Posta Per Te a Marialucia e Piero. La donna chiama la trasmissione di Maria De Filippi per rivedere i suoi due figli. Con loro, purtroppo, Marialucia non ha più rapporti per ben tre motivi. I due ragazzi, infatti, credono che la loro madre li abbia abbandonati. Che, a causa della sua nuova relazione con Piero, lei abbia lasciato il loro papà. E, soprattutto, perché Piero è lo zio del compagno della giovane. ‘Questo è stato un vero e proprio motivo di scandalo’, dice Maria De Filippi. Ma procediamo con ordine. Dopo diversi anni di matrimonio, Marialucia decide di chiudere definitivamente la relazione con suo marito. Molto presto, qualcosa cambia. Nel 2010, sua figlia si innamora di Luca, nipote di Piero. E, nel 2012, Marialucia inizia a chattare con lui. Da quel momento, la sua vita è nettamente cambiata. L’ex marito di Marialucia, infatti, si insospettisce. E, approfittatosi del pc completamente senza custodia, inizia a leggere tutto. Scopre, quindi, tutto. E, soprattutto, inizia a chattare al posto di sua moglie. Nel giorno di Natale di quell’anno, Marialucia si reca a Chieti per stare in compagnia di sua figlia. Rivede, ovviamente, Piero. Ed inizia a provare qualcosa di differente rispetto ad una semplice amicizia. Da qui, quindi, decide di lasciare suo marito. E di cambiare completamente vita. Lasciando, però, tutta la sua famiglia. Adesso, Marialucia chiama C’è Posta per Te per incontrare nuovamente i suoi due figli.

Com’è andata a finire tra loro?

Il momento dedicato a Marialucia e Piero, purtroppo, inizia con un grandissimo colpo di scena: la figlia di Marialucia ha deciso di non accettare l’invito. In studio, quindi, ci sarà soltanto suo figlio insieme alla sua compagna. Che, sin dal primo momento, non ha fatto altro che sottolineare gli sbagli di sua mamma. ‘Avevo 18 anni, me lo potevi dire che le cose con papà non andavano’, ha detto il giovane. Anche se non può affatto negare quanto sua madre gli sia mancata in tutti questi anni. ‘Se mi conosce bene, sa che non doveva venire qui con lui’, ha continuato a dire il ragazzo, facendo riferimento alla presenza di Piero accanto a sua madre.

Com’è andata a finire? Nei migliori dei modi. Piero, purtroppo, è uscito dallo studio. E mamma e figlio, dopo cinque anni, si sono nuovamente incontrati.