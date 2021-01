Conosciamo più da vicino Simonetta Columbu, giovane attrice sarda figlia d’arte, che interpreta Ginevra in Che Dio ci aiuti 6.

Nella prima puntata di questa sesta stagione di Che Dio ci aiuti, andata in onda giovedì 7 gennaio, l’abbiamo vista nei panni dell’ex novizia Ginevra, in procinto di convolare a nozze con Nico alias l’attore Gianmarco Saurino. Se siete curiosi di scoprire chi è l’attrice che presta il volto a questo personaggio femminile, siete nel posto giusto. Simonetta Columbu è nata nel 1993 ed ha frequentato il liceo classico: dopo il diploma, si è trasferita a Londra per studiare recitazione presso la rinomata Callan School. Tornata in Italia, si è stabilita a Roma dove la sua carriera di attrice ha avuto inizio. Nel 2017 è stata scelta da Daniele Luchetti per il ruolo di Radiosa nel film “Io sono tempesta”, in cui ha affiancato Elio Germano e Marco Giallini. Un anno importante per Simonetta, che ha l’occasione di recitare anche in “Surbiles”, docufilm realizzato da suo padre. Sì, avete letto bene, da suo padre. Non tutti sanno infatti che la Columbu è figlia d’arte. Ecco tutti i dettagli.

Simonetta Columbu: chi è suo padre ed altre curiosità

Il papà di questa giovane e talentuosa attrice è il famoso regista sardo Giuseppe Columbu, autore di “Su Re” e “Arcipelaghi”. Ciononostante, come ha rivelato a Comingsoon, Simonetta non sarebbe stata influenzata da lui intenzionalmente: “Mi sono avvicinata al mondo della recitazione grazie a lui, ma non mi ha aiutata”, ha spiegato. Attivissima e molto seguita sui social, la Columbu è comunque molto riservata riguardo alla sua vita privata. In un’intervista ad Elle, ha raccontato: “In una relazione do tutto il cuore, sono sincera e non ho mai tradito: quando le relazioni iniziavano a vacillare, ho sempre lasciato. Ora sono single: sebbene uno dei miei più grandi desideri sia mettere su famiglia, al momento non ho nessuno al mio fianco perché non ho incontrato un uomo che vada bene per me”.

E noi le auguriamo di trovare al più presto la persona che possa renderla felice.