Che Dio Ci Aiuti, spunta un retroscena incredibile sulla fiction di Rai Uno: accadde nel 2011, ricordate?

L’attesa è finita per i numerosissimi telespettatori di Che Dio Ci Aiuti. L’amatissima fiction di Rai Uno è tornata in onda a partire da questa settimana, con la sesta stagione. E la prima puntata della serie ha ottenuto ascolti record, come avviene ormai da tantissimi anni. Era il 15 dicembre del 2011 quando è andata in onda la primissima puntata della fiction con Elena Sofia Ricci, ma forse non tutti ricordano cosa è accaduto qualche giorno prima. Suor Angela e Suor Costanza sono apparse in un’altra fiction…ecco i dettagli!

Che Dio Ci Aiuti, spunta un retroscena incredibile sulla fiction: il crossover con Don Matteo

Che Dio ci aiuti è giunto alla sesta stagione e, stando ai risultati della prima puntata, anche quest’anno la fiction di Rai Uno terrà incollati alla tv milioni di telespettatori. Telespettatori che seguono le avventure di Suor Angela da ormai 10 anni: il primo episodio della prima stagione della serie è andato in onda il 15 dicembre del 2011. Ma forse non tutti ricordano che la fiction è stata presentata al pubblico in un modo del tutto originale: Elena Sofia Ricci e Valeria Fabrizi, infatti, sono apparse in un episodio di Don Matteo, trasmesso l’8 dicembre 2011, proprio nel ruolo di Suor Angela e Suor Costanza, alle prese con l’apertura del convitto e del bar nel Convento. Sarà proprio Don Matteo a consigliare loro di chiamare Angolo Divino il bar e, dopo l’incontro con le due suore, esclama: “Che dio ci aiuti!”, anticipando il titolo della fiction, che sarebbe iniziata dopo una settimana.

Eh si, una curiosità che non tutti ricordavano sull’amatissima fiction, che, questa sera 10 gennaio 2021, andrà in onda con la seconda puntata ( terzo e quarto episodio). Una puntata da non perdere, ricca di colpi di scena. Nel cast della serie, anche Francesca Chillemi, Diana Del Bufalo e Gianmarco Saurino. Appuntamento in prima serata su Rai Uno!