Lo scatto del passato di Filippa Lagerback ha lasciato senza parole i fan: nessuno aveva mai visto la conduttrice a 15 anni, date un’occhiata!

L’incantevole conduttrice televisiva, classe ’73 e nata a Stoccolma, è uno dei volti principali della domenica sera. Dal 2005 assiste Fabio Fazio nel talk show Che tempo che fa in onda la domenica su Rai 3. Filippa Lagerback vanta di un’eleganza invidiabile: la conduttrice svedese naturalizata italiana, iniziò la carriera come fotomodella. Nel 1993 è entrata nel piccolo schermo prendendo parte allo spot pubblicitario della birra Peroni. Nel ’96 entrò a far parte del cast di Silenzio…si nasce, un film di Giovanni Veronesi e da lì è cominciata la sua brillante carriera televisiva. Ad essere nota è anche la sua vita privata: dal 2001 è legata sentimentalmente a Daniele Bossari, da cui ha avuto una figlia, Stella, nata nel 2003. Filippa è una bellissima donna: tanti curiosi vorrebbero vederla da piccola…Vi mostriamo uno scatto della Lagerback a soli 15 anni!

Filippa Lagerback, lo scatto del passato incanta i fan: qui aveva solo 15 anni

Uno scatto inedito di Filippa Lagerback vi lascerà senza dubbio incantati. Parliamo di un post pubblicato dalla famosissima conduttrice sul suo canale Instagram: si tratta di un collage formato da due fotografie. In una c’è una foto ricordo di lei, nell’altra sua figlia Stella, nata dall’unione tra mamma Filippa e papà Daniele Bossari. In entrambe gli scatti madre e figlia hanno 15 anni: siete curiosi di vedere la conduttrice da adolescente? E’ incredibilmente uguale ad ora!

Come didascalia al post la conduttrice ed ex modella ha rivelato: “Ho trovato queste due foto messe insieme in rete, avevamo entrambe 15 anni… (la mia foto ovviamente è del secolo scorso, si vede anche dal colore”. Tutti i fan della donna hanno notato l’incredibile somiglianza tra madre e figlia ma non solo! La Lagerback con il tempo non è affatto cambiata: oggi, a 46 anni, è davvero uguale a quando era un’adolescente!