Francesco Oppini, avete visto la sua nuova casa? Le immagini postate dall’ex gieffino su Instagram.

È stato uno dei protagonisti assoluti dell’ultima edizione del GF Vip. Parliamo di Francesco Oppini, che ha deciso di interrompere la sua avventura nel reality circa un mese fa, dopo la notizia del prolungamento. Il programma, infatti, non è terminato a inizio dicembre, ma continuerà fino a febbraio. Un notizia che ha letteralmente sconvolto Francesco, che ha deciso di tornare a casa dai suoi affetti. In particolare, dalla sua Cristina, con la quale, da poco, è andato a vivere in una nuova casa. Una casa bellissima! A condividere parte dell’abitazione è stato proprio l’ex gieffino, in una story apparsa sul suo profilo Instagram. Curiosi di dare un’occhiata a casa Oppini? Ve la mostriamo subito!

Francesco Oppini, avete visto la sua nuova casa? Ecco le immagini condivise su Instagram

Prosegue tutto a gonfie vele per Francesco Oppini, dopo l’esperienza nella casa del Grande Fratello Vip. Il figlio di Alba Parietti non solo farà parte del cast fisso della prossima stagione di Tiki Take, ma anche anche comprato una casa tutta sua. Una casa in cui vivrà con la sua amata compagna, Cristina Tomasini, uno dei “motivi” per cui ha deciso di lasciare il GF Vip. Un casa comprata grazie ai sacrifici che ha fatto per 20 anni, ci tiene a precisare Francesco, e all’aiuto della sua mamma: “Non è stato il Grande Fratello Vip a farmi comprare la casa. Sicuramente parteciparvi dà una mano, ma non ti arricchisce.” E proprio poche ore fa, attraverso il suo profilo Instagram, Francesco ha postato un angolo della sua nuova abitazione, dallo stile super moderno. Curiosi di vederla? Eccola:

Eh si, anche se abbiamo visto soltanto una parte, sembra davvero una casa meravigliosa! E i telespettatori de GF immaginano già le rimpatriate tra tutti i concorrenti a Casa Oppini! In particolare, la tanto attesa cena con Tommaso Zorzi, il concorrente con cui Francesco ha legato di più all’interno del programma.