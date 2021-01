GF Vip, quanto guadagna Antonella Elia nel ruolo di opinionista del reality? Clamorosa indiscrezione: cifra da capogiro.

Da concorrente a opinionista: Antonella Elia è una delle protagoniste assolute di questa edizione del Grande Fratello Vip. Il reality show di Canale 5 è condotto, per la seconda volta consecutiva, da Alfonso Signorini, che al suo fianco ha scelto proprio la Elia nel ruolo di opinionista. La Elia che, nella scorsa edizione, è stata una delle concorrenti più in vista del reality, arrivando in finale. E, proprio come in casa, anche in studio Antonella dimostra di non avere peli sulla lingua. Le sue opinioni, spesso pungenti e discusse, lasciano sempre il segno nella casa. Ma quanto guadagna la Elia nel ruolo di opinionista del reality? A svelarlo è stato Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, nella rubrica che cura su Libero Quotidiano. Ecco la cifra che Antonella percepirebbe per ogni singola puntata della trasmissione.

GF Vip, quanto guadagna Antonella Elia come opinionista per ogni puntata?

Una coppia di opinionisti che non passa di certo inosservata, quella che Alfonso Signorini ha scelto per questa edizione del GF Vip. Al fianco di Pupo, presente anche nella scorsa edizione, c’è Antonella Elia, che l’anno scorso era in casa come concorrente. E anche nel ruolo di opinionista, Antonella non le manda certo a dire. A volte, secondo alcuni telespettatori, esagerando, come è accaduto durante il confronto con Samantha De Grenet. Ma, come da concorrente, anche da opinionista, Antonella dimostra di non avere peli sulla lingua. Ma in molti si chiederanno: quanto guadagna la nuova opinionista del GF? A rivelarlo è stato Roberto Alessi, che ha riferito quanto gli è stato detto a proposito del cachet della Elia: “Mi dicono, spero sia vero per la Elia, “Prende 15 mila euro a puntata per fare la cattiva”. Eh si, una cifra decisamente notevole!

