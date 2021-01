GF Vip, la confessione shock di Tommaso su Stefania: “Mi ha chiesto di…”, incredibile colpo di scena tra i due concorrenti.

Un colpo di scena incredibile, quello avvenuto nella casa del GF Vip poche ore fa. Una lite inaspettata, tra due concorrenti che hanno costruito un’amicizia speciale all’interno della casa più spiata della tv. Parliamo di Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, protagonisti di una discussione molto accesa, in seguito alla festa organizzata in casa ieri sera. Festa durante la quale Tommaso ha trascorso gran parte del tempo a ballare e divertirsi con Dayane Mello, “rivale” storica di Stefania in casa, ma anche di Tommaso. Un comportamento, quello di Zorzi, che ha lasciato di stucco la Orlando, che non ha potuto non esprimere il suo disappunto. Questo, però, non è piaciuto a Tommaso, che ha definito “esagerata” la reazione dell’amica. Ma non è tutto: in uno sfogo con Cecilia Capriotti, ha confessato qualcosa di spiazzate sulla Orlando. Scopriamo di cosa si tratta.

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

GF Vip, la confessione shock di Tommaso su Stefania: “Mi ha chiesto di litigare per finta”, incredibile colpo di scena

Amicizia al capolinea tra Tommaso Zorzi e Stefania Orlando? Qualche balletto di troppo tra il primo e Dayane Mello hanno infastidito non poco la Orlando, che dopo la festa di ieri sera, ha manifestato il suo fastidio. Una reazione che Tommaso non ha gradito, dichiarandosi libero di passare una serata con chi desidera. La Orlando, però, ha specificato che quella di ieri sera è stata la “goccia che ha fatto traboccare il vaso”: secondo Stefania, è un po’ di tempo che Tommaso si è distaccato da lei, preferendo trascorrere il tempo e parlare con altre persone. E dopo la discussione, tra i due, si respira un clima di tensione. Una tensione che potrebbe aumentare nel caso in cui il GF mostrasse a Stefania una clip davvero spiazzante. Durante una chiacchierata con la Capriotti, Tommaso rivela che Stefania, qualche giorno fa, gli aveva chiesto di litigare per finta, per poi dirgli di fare finta di niente. Ecco le sue parole:

Stefania ha chiesto a Tommaso di litigare per finta #tzvip pic.twitter.com/q2z2sDpO1y — Majida (@MajidaSom) January 10, 2021

Una confessione inaspettata, quella di Tommaso, alla quale si accoda Cecilia, che ammette di aver ricevuto la stessa “proposta” dalla Orlando, ma di aver rifiutato. Come reagirà Stefania alla visione di queste clip?

Insomma, tutto fa pensare che quella di domani sera sarà una puntata davvero imperdibile. Appuntamento alle ore 21 e 30 su Canale 5. I colpi di scena saranno tantissimi!