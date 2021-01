GF Vip, scontro durissimo tra Stefania e Tommaso: c’è un vero e proprio colpo di scena, amicizia è ormai in bilico.

Sono giorni decisamente altalenanti questi appena trascorsi al Grande Fratello Vip, la tensione è decisamente altissima. Diversi sono stati i momenti che hanno caratterizzato questa settimana. Dopo un momento difficile per Andrea Zelletta, per l’ambiguo regalo di Natale della fidanzata, e il successivo confronto che ha visto il sorgere di dubbi ancora più fragili, infatti, come è noto, Dayane ha manifestato quanto lei sapeva, ossia di un presunto tradimento avvenuto in estate da parte di Natalia, il concorrente ha ritrovato un po’ di serenità. La sua compagna gli ha fatto recapitare un aereo con una scritta bellissima, che ha emozionato il deejay. Non solo, a caratterizzare l’atmosfera in casa il rapporto fra Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli che in questi giorni ha visto degli alti e bassi, dovuti ad un’insinuazione di una voce proveniente da fuori, che ha espresso un possibile fidanzamento della Salemi con un ragazzo di nome Alessio. Possiamo affermare, che il reality è continuamente animato da momenti di grande tensione. Anzi, proprio da pochissimo, a colpire l’attenzione del pubblico è stato lo scontro avvenuto tra Stefania Orlando e Tommaso Zorzi: ecco cos’è accaduto.

GF Vip, scoppia il caos in casa: è scontro fra Stefania e Tommaso

Come abbiamo anticipato, l’atmosfera in casa è sempre animata da scontri continui. I concorrenti sanno come tenere alta l’attenzione del pubblico, personalità che spesso tendono a non andare d’accordo. Dopo giorni di forte tensione, sembrava essere arrivato un momento di serenità, ma come sempre all’interno del reality i colpi di scena non mancano. Proprio da pochissimo, un nuovo scontro è scoppiato in casa e questa volta tra i due più amati, ovvero il litigio è nato tra Stefania Orlando e Tommaso Zorzi. A quanto pare, la donna ha assunto nei confronti del concorrente un atteggiamento distaccato, dopo aver visto da parte di Zorzi un avvicinamento a Dayane. “Due volte che passi non mi saluti… perchè ho ballato con Dayane“, ha affermato il ragazzo ritrovando la pronta risposta della concorrente “evidentemente mi esce questo sguardo, mi sorprendi sempre…”, com’è possibile vedere Qui.

Uno scontro sorto dopo che la Orlando ha espresso il suo malcontento per l’atteggiamento assunto da Tommaso. Infatti, come sappiamo, nessuno dei due concorrenti ha mai avuto un buon rapporto con la Mello, e questo avvicinamento di Zorzi ha certamente infastidito Stefania.