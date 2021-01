Miriam Leone da piccola era già incantevole, proprio come adesso: la famosa attrice ha lasciato senza parole i suoi fan!

In questa foto era davvero piccolissima ed era in braccio alla sua mamma. Oggi è una famosissima attrice, una delle più amate e soprattutto desiderate dal parterre maschile! Miriam Leone, classe ’85, è nata a Catania ed oltre ad essere attrice, è anche una famosa conduttrice ed ex modella italiana! Nel 2008 ha vinto Miss Italia e si aggiudicò anche il titolo di Miss Cinema: da lì cominciò la sua carriera in tv conducendo su Rai 1 Unomattinaestate. Miriam oltre a condurre famosi programmi televisivi, è entrata nel cast di famosissimi film e serie televisive. Ha recitato nella serie della trilogia dedicata agli anni di Tangentopoli, insieme a Stefano Accorsi. Sapete che nel 2021 interpreterà Eva Kant nel film Diabolik, diretto dai Mainetti Bros: sarà affiancata a Luca Marinelli! Insomma, la Leone è sempre più una star.

Miriam Leone, spunta la foto da piccola: i fan sono rimasti incantati

Miriam Leone ha pubblicato uno scatto di sé sul suo canale Instagram in braccio alla sua mamma: era davvero piccolissima e nella foto ha una faccia davvero buffa. “Tu che tutto sai risolvere in un sorriso…grazie per avermi trasmesso questo super potere (come potete vedere dalla foto ci ho messo un po’ a imparare…) i love u mum” è la didascalia del post pubblicato su IG e dedicato alla sua mamma.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da miriam leone (@mirimeo)

La siciliana è oggi una vera star italiana: ha condotto tantissimi programmi tv, ha preso parte a famose serie televisive ed è entrata nel cast di famosissimi film italiani! La sua bellezza, inoltre, la rende una delle donne più desiderate d’Italia.