Chi sono i figli di Roberto Vecchioni, autore di canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana, e il brano dedicato ad uno di loro.

Roberto Vecchioni può sicuramente essere annoverato tra i miti della musica italiana: le sue canzoni sono vere e proprie poesie e non hanno certo bisogno di presentazioni. Al secolo Roberto Michele Massimo Vecchioni, l’artista è nato a Carate Brianza, in provincia di Monza, il 25 giugno 1943 da genitori di origini napoletane. Laureatosi alla Facoltà di Lettere Classiche all’Università Cattolica di Milano, iniziò ad insegnare latino e greco nei licei e, al contempo, a coltivare la sua grande passione per la musica. Autore di celebri brani cantati da artisti del calibro di Ornella Vanoni o Iva Zanicchi, nel ’71 pubblica il primo album, Parabola, contenente lo storico successo ‘Luci a San Siro‘. Ha vinto il Festival di Sanremo del 2010 con la canzone ‘Chiamami ancora amore‘. Roberto ha avuto due matrimoni nella sua vita ed è anche padre, ma sapete quanti figli ha? Scopriamolo!

Roberto Vecchioni, vita privata: mogli, figli e la canzone dedicata ad Edoardo

Nella vita di Roberto Vecchioni ci sono stati due matrimoni. Nel 1973 ha sposato la psicoterapeuta, scrittrice, giornalista e conduttrice televisiva Irene Bozzi, con cui ha avuto la figlia Francesca. Quest’ultima ha apertamente parlato della sua omosessualità ed è diventata madre qualche anno fa. Nel 1981 si è poi risposato con la scrittrice Daria Colombo, dalla quale l’artista ha avuto altri tre figli: Carolina, Arrigo ed Edoardo. Proprio a quest’ultimo, malato di sclerosi multipla, l’artista ha dedicato anni fa una canzone, ‘Le rose blu’, cantata in pubblico al Maurizio Costanzo Show anni fa. “Canto una canzone stasera giusto perché sono qua, ed è la prima e l’ultima volta che la canto, perché è una canzone tremenda per me ma molto importante perché parla di un evento bruttissimo che riguarda mio figlio e sappiamo quanto fa male che le persone che amiamo stiano male”, aveva spiegato.

