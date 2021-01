Tommaso Zorzi ha deciso sorprendentemente di cambiare look: il concorrente del GF VIP ha preso la decisione nel pomeriggio!

L’atmosfera nella Casa del GF VIP è sempre bollente. Il reality più seguito dagli italiani prosegue la sua messa in onda, diventando uno dei programmi Mediaset più seguiti. Nelle ultime ore nella Casa di Cinecittà c’è stato un vero e proprio colpo di scena: parliamo della lite inaspettata tra Tommaso Zorzi e Stefania Orlando. I due concorrenti più amati del reality sono stati protagonisti di una discussione molto accesa, in seguito la festa organizzata la sera precedente. Tommaso durante il party in Casa ha trascorso molto del suo tempo con Dayane, ‘rivale’ di Stefania: il comportamento dell’influencer milanese ha lasciato di stucco la Orlando che ha subito espresso il suo disappunto. Tra i due è scoppiata una lite che, a quanto pare, non si è ancora risolta. Intanto, Tommy nella Casa ha deciso di ‘cambiare’: ecco come ha deciso di stupire tutti i telespettatori!

GF VIP, decisione a sorpresa di Tommaso Zorzi: il concorrente cambia look

I concorrenti del Grande Fratello VIP non smettono mai di stupirci: Tommaso Zorzi nelle ultime ore ha deciso di cambiare il suo look! Si è affidato alle ‘mani’ di Andrea Zelletta per tagliare tutti i suoi capelli. Oggi pomeriggio l’influencer milanese ha deciso di rasarsi totalmente! Il nuovo look di Zorzi è piaciuto molto a Cecilia che ha commentato subitoil suo amico e compagno di avventura con queste parole: “Quanto è figo, sai che ti preferisco così? Così sei più sexy“. Volete vedere il concorrente con il suo nuovo taglio? Guardate un po’ qui:

Tommaso è sempre più al centro dell’attenzione di tutti i telespettatori: dal primo giorno di reality ad oggi è riuscito a conquistare il cuore del pubblico Mediaset. E chi lo sa, potrebbe essere proprio lui il vincitore di questa edizione? Lo scopriremo …