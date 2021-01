Una ex corteggiatrice di Uomini e Donne è diventata mamma per la seconda volta: lo splendido annuncio sui social

Uomini e Donne è uno dei programmi televisivi più amati della televisione italiana. La trasmissione è andata in onda per la prima volta nei primi anni duemila su Canale 5. Da anni ormai è la punta di diamante della rete del Biscione, conquistando sempre ottimi ascolti. Il programma è condotto da Maria De Filippi e nel corso degli anni ha spesso cambiato veste. Dal trono classico al trono over, fino al format attuale con giovani e over nello stesso studio. Una ex corteggiatrice del programma è divenuta mamma per la seconda volta. Di seguito vi diciamo di chi si tratta.

Uomini e Donne, ex corteggiatrice diventa mamma

Sharon Bergonzi, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, è diventata mamma per la seconda volta. La donna, lontana dai riflettori, ha trovato l’amore accanto a Valerio Tenneriello. I due sono convolati a nozze ed hanno avuto il loro primo bambino, Luigi. La famiglia, però, si è allargata proprio nelle ultime ore: l’ex corteggiatrice del dating show ha annunciato di essere diventata mamma per la seconda volta. Dopo nove mesi di attesa, infatti, è nata la sorellina del piccolo Luigi, Bianca.

Sharon ha partecipato a Uomini e Donne corteggiando Andrea Cerioli, ex concorrente del Grande Fratello. La corteggiatrice arrivò sino alla fine, ma il tronista non scelse lei. Cerioli, infatti, abbandonò il programma senza una scelta, ma lontano dalle telecamere iniziò a frequentare una delle sue troniste, Valentina Rapisarda. La Bergonzi è riuscita a trovare l’amore lontana dalle telecamere e oggi è mamma di due bellissimi bambini. La redazione di Sologossip fa tanti auguri a Sharon, augurandole un futuro roseo insieme alla sua famiglia.