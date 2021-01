In una sua intervista a ‘Vieni da Me’, Valeria Fabrizi ha parlato della tragica perdita subita: il doloroso lutto, confessione choc.

È la simpaticissima Suor Costanza di ‘Che Dio ci Aiuti’, ma, nella sua vita, Valeria Fabrizi ha interpretato tantissimi altri ruoli davvero encomiabile. Pensate, stiamo parlando di ben sessantasette anni di carriera. Una carriera che, in una intervista a ‘Vieni da Me’ datata 14 Febbraio 2019, è stata ampiamente raccontata e ripercorsa. Ma non solo. Proprio alla bellissima Caterina Balivo, l’attrice Fabrizi ha raccontato anche la sua vita privata. E, soprattutto, si è lasciata andare ad un racconto davvero emozionante riguardo ad una tragica perdita subita. Di che cosa parliamo esattamente? La risposta è davvero semplice: Valeria Fabrizio ha subito un dolorosissimo lutto. Ebbene si, avete letto proprio bene. Ma a cosa facciamo riferimento? Scopriamo insieme ogni dettaglio.

Valeria Fabrizi, la drammatica perdita: confessione choc

Si è raccontata senza troppi peli sulla lingua, Valeria Fabrizi. Ospite della puntata del 14 Febbraio 2019 di ‘Vieni da Me’, la famosissima attrice si è svelata come mai prima d’ora. Non soltanto, infatti, ha raccontato della sua carriera, di cosa faceva prima di essere un’attrice e della sua amicizia speciale con Walter Chiari, di cui ancora adesso ha un ricordo unico, ma ha anche parlato della sua vita privata. Sposatasi, nel lontano 1964, con Tata Giacobetti, membro dello storico ‘Quartetto Cetra’ morto ben 32 anni fa, la Fabrizi è diventata mamma della piccola Giorgia. ‘Il ruolo più bello che ho interpretato’, ha detto l’attrice a Caterina Balivo dopo aver aperto uno dei classici cassetti. Quello che però, subito dopo, la simpaticissima Valeria ha confessato è qualcosa davvero di choc. ‘Ho avuto anche un bimbo: Alberto. L’ho avuto tra le braccia per un mese. E poi non ha superato la crisi cardiaca. Rimarrà sempre nel mio cuore’, ha detto Valeria Fabrizio per raccontare questa drammatica perdita.

Da come si può chiaramente comprendere, quindi, Valeria Fabrizi sarebbe dovuta essere mamma di due splendidi bambini: Giorgia ed Alberto. Quest’ultimo, dopo un mese dalla sua nascita, purtroppo è morto.