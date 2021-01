Alessandra Tripoli è diventata mamma: la maestra di ballo dell’amatissima trasmissione Ballando con le stelle l’ha appena annunciato.

Una splendida notizia, la talentuosa e bellissima ballerina Alessandra Tripoli è diventata mamma per la prima volta. La donna ha appena dato l’annuncio tramite il suo profilo instagram. Alessandra è conosciuta in particolare per aver fatto parte del cast della seguitissima trasmissione Ballando con le stelle. La maestra di ballo ha fatto il suo ingresso nel programma nel 2014, dimostrando sul palco un talento straordinario. Ricorderemo certamente l’edizione che ha visto la sua presenza al fianco dell’amatissimo attore Cesare Bocci, arrivando a toccare felicemente la vittoria. La donna è sposata con il ballerino Luca Urso: i due erano colleghi, e dal 1995 hanno creato un vero e proprio sodalizio professionale, ballando insieme. La Tripoli vive con il compagno ad Hong Kong, e nelle ultime settimane ha più volte mostrato scatti meravigliosi con il suo pancione. Solo da qualche ora, ha dato alla luce il suo primo figlio.

Alessandra Tripoli è diventata mamma: è nato il piccolo Liam

La maestra di ballo Alessandra Tripoli ha dato alla luce il suo primo bambino: l’annuncio è stato dato dalla donna stessa tramite il suo profilo instagram, e ha subito fatto il giro del web. “Senza papà è stato difficile, e nel momento in cui ti ho stretto tra le mie braccia da sola.. ma stai bene e riempirai i nostri cuori per il resto della vita e questo è quello che conta. Non pensavo si potesse amare tanto…”, ha riportato la ballerina, tra l’emozione e la gioia di poter finalmente stringere il suo piccolo bambino. A quanto pare, come ha riportato Alessandra, il nome scelto è Liam. Anche il marito della maestra di ballo, il collega Luca Urso ha manifestato la felicità per l’avvenimento, condividendo diverse storie con i profondi auguri per la nascita appena arrivata.

Un momento di estrema bellezza per la coppia tanto amata. Ormai i follower non aspettavano altro, l’attesa era molta e finalmente l’annuncio è giunto. In poco tempo il post pubblicato dalla neomamma ha riscosso grande apprezzamento, con centinaia di commenti ricevuti, tutti ovviamente hanno voluto congratularsi con la coppia per la nascita del loro bambino.