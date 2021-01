Riuscite a riconoscerlo? E’ attualmente un concorrente del Grande Fratello Vip: in questo scatto era solo un dolcissimo bambino.

Nella foto appena mostrata appare un tenero bambino, dallo sguardo infantile tra i banchi di scuola, e con il suo grembiule azzurro, oggi, però, non si parla che di lui, dato che è entrato nella casa del Grande Fratello Vip, in veste di concorrente. Il suo ingresso ha destato grande attenzione, infatti, la persona presente nello scatto è già noto al pubblico, grazie alla sua partecipazione all’amatissimo programma Temptation Island, in coppia con la sua ex fidanzata. Osservate bene, certo, gli anni sono passati, decisamente appare cambiato, diversi tratti sono sempre gli stessi, ma non è affatto semplice capire di chi parliamo. Proprio per questo, siamo pronti a dirvi chi è: venite a scoprirlo!

Personaggi dello spettacolo e non solo, tutti amano condividere sui propri social immagini dolcissimi che presentano momenti passati, dobbiamo ammetterlo. Proprio come il bambino in questa foto, certo, oggi ha raggiunto i suoi 27 anni, ma allora, era soltanto un tenerissimo fanciullo, nel suo primo giorno di scuola, come lui stesso ha riportato in didascalia. Come abbiamo rivelato in precedenza, è attualmente uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip, e sta riscontrando una certa attenzione, per le sue battute sempre pronte a spezzare quel silenzio dovuto alla sua personalità, che pian piano sta uscendo fuori. Vi anticipiamo, è già noto ai telespettatori per la partecipazione insieme alla sua ex fidanzata a Temptation Island, stiamo parlando della bellissima Alessandra Sgolastra. A questo punto, avrete certamente capito di chi si tratta, ebbene sì, proprio di lui, Andrea Zenga. In questo scatto apparso sul suo profilo instagram era piccolissimo, ma oggi è divenuto un uomo dal grande fascino, non trovate?

Andrea ha fatto il suo ingresso nella casa del GF Vip da pochissimo, dopo che il conduttore Alfonso Signorini ha annunciato il prolungamento del reality fino al mese di febbraio. Proprio per questo, ad animare l’atmosfera sono entrati dei nuovi concorrenti, tutti famosissimi e amatissimi personaggi del mondo dello spettacolo.