Andrea Pucci contro la chiusura dei teatri: il comico avvia una challenge che ha scosso grande apprezzamento.

Comico, attore, conduttore televisivo, Andrea Pucci non ha certamente bisogno di presentazioni. Tra pochissimo, come lui ha più volte rivelato tramite il suo profilo instagram, sarà al timone della seguitissima trasmissione La pupa e il secchione e viceversa. I fan non vedono certamente l’ora di vedere il comico alle prese con un programma che riscontra ogni volta un certo successo, e che sicuramente, attraverso la sua conduzione, riceverà ancora più consensi. Pucci, però, utilizzando il suo profilo instagram ha voluto manifestare il suo malcontento per la chiusura avviata dal governo dei teatri, da tempo ormai fermi. Per questo, ha voluto prendere parte ad una particolare challenge.

Il comico Andrea Pucci contro la chiusura dei teatri: la drastica decisione

Andrea Pucci è un amatissimo personaggio televisivo. La sua carriera è ricca di successi, attore, comico e conduttore, è capace ogni volta di farsi apprezzare. La sua eloquenza, con quella battuta sempre pronta non può passare di certo inosservata, le risate sono sempre assicurate. Come abbiamo già espresso, è molto amato e anche sui social riscontra un certo clamore, con un profilo instagram che conta ben oltre i 400 mila follower. L’attore proprio sul suo social ha pubblicato un video, in cui ha manifestato il suo dissenso per la chiusura dei teatri, a causa dell’emergenza coronavirus, che da troppo tempo sono fermi. Attraverso il video, il conduttore ha rivelato di far crescere la barba fino alla riapertura dei teatri, avviando una sorta di challenge: “Farò crescere la barba fino a quando non riapriranno i teatri, senza protesta” (com’è possibile vedere QUI).

Una drastica decisione che i suoi follower hanno accompagnato con numerosi commenti, molti hanno espresso un parere positivo per la scelta dell’amato comico. Purtroppo, a causa del coronavirus, L’Italia ma anche il resto del mondo è insofferente, i cittadini sono decisamente allo stremo, per questa delicata emergenza.