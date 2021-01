Anticipazioni GF Vip della puntata di Lunedì 11 Gennaio: numerosi colpi di scena, incredibili rivelazioni a sorpresa e nuove nominations.

Sembrerebbe proprio che questa seconda settimana di Gennaio inizi davvero con il botto. Perché? Beh, la risposta è davvero semplice: sembrerebbe che gli appuntamenti di oggi dei maggiori programmi televisivi siano pronti a regalare delle puntate davvero incredibili. A partire, quindi, da Beautiful e Uomini e Donne. Fino ad Un posto al sole. Ma, invece, del Grande Fratello Vip cosa sappiamo? Ad una settimana esatta di distanza dall’ultima messa in onda, Alfonso Signorini è pronto a ritornare in onda con un nuovo ed imperdibili appuntamento del suo reality. Ecco, ma cosa accadrà nella puntata di questa sera, di Lunedì 11 Gennaio? Beh, al momento, non sappiamo nulla di ufficiale in merito. Anche se, durante questa settimana, sono accaduta talmente di quelle cose che, senza alcun dubbio, verranno ampiamente trattate in puntate. Scopriamo insieme ogni cosa.

GF Vip, anticipazioni puntata di Lunedì 11 Gennaio: accadrà di tutto

Non sappiamo ancora cosa accadrà nel corso della puntata di questa sera, Lunedì 11 Gennaio, del GF Vip. Fatto sta che, senza alcun dubbio, verranno affrontati determinati argomenti che ci hanno fatto compagnia in tutta questa settimana. A partire, quindi, dalla clamorosa rivelazione di Tommaso su Stefania. Fino alla segnalazione su Giulia Salemi. Ecco, ma procediamo con ordine, però. E cerchiamo di capire ogni cosa nel minimo dettaglio. La storia d’amore tra la Salemi e Pierpaolo Pretelli sta procedendo alla grande, lo sappiamo benissimo. Da quando si sono baciati sotto al vischio per gioco, i due hanno completamente perso i freni inibitori. E sembrerebbero fare davvero sul serio. Qualche giorno fa, però, è arrivata una clamorosa segnalazione su di lei. ‘Giulia è fidanzata’, hanno urlato da fuori la casa. E, com’è giusto che sia, Pierpaolo è letteralmente andato in crisi. Il nome del presunto fidanzato della Salemi, lo sappiamo, è spuntato fuori. Ma sarà davvero così? Al momento, non sappiamo nulla! Ma, senza alcun dubbio, l’argomento verrà ampiamente trattato. Ma non solo. Tommaso e Stefania hanno litigato a causa di Dayane Mello. E, qualche ora dopo, l’influence milanese ha fatto una clamorosa rivelazione sul conto della sua amica. Sarà davvero così? Chi lo sa! Una cosa è certa: Signorini e noi tutti ne vorremmo capire di più. Ovviamente, le anticipazioni non sono affatto finite qui. Sicuramente, verrà annunciato il nome del vip che non ha ricevuto la percentuale maggiore al televoto. E, come consueto, ci saranno nuove nomination.

Insomma, come sempre, una puntata davvero imperdibile. Noi non vediamo l’ora che arrivi stasera, voi?