Anticipazioni Uomini e Donne, puntata di Lunedì 11 Gennaio: l’annuncio a sorpresa dell’amatissima coppia e la decisione di Sophie.

Inizia una nuova settimana. E con essa, come da diversi anni a questa parte, inizia anche una nuova settimana all’insegna di Uomini e Donne. Proprio oggi, Lunedì 11 Gennaio, andrà in onda una nuova puntata. E, stando a quanto si apprende alle sue ultime anticipazioni, sembrerebbe proprio che questo appuntamento odierno sarà davvero imperdibile. Perché? Beh, in attesa di scoprire le parole che Maurizio utilizzerà per dire ‘addio’ alla simpaticissima Gemma Galgani, si offrirà ampio spazio ai giovani tronisti. Gianluca De Matteis, lo sappiamo benissimo, ha abbandonato per sempre il trono (leggete qui cosa ci ha rivelato in esclusiva). A differenza, invece, di Sophie e di Davide. Che, dal canto loro, continuano alla grande la loro conoscenza con i loro rispettivi corteggiatori e corteggiatrici. Ecco, ma cosa accadrà, quindi, oggi? A cosa assisteremo nel corso della puntata di Uomini e Donne di Lunedì 11 Gennaio? Volete conoscere anche voi tutte le anticipazioni nel minimo dettaglio? Bene, ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa. Scopriamole insieme.

Uomini e Donne, anticipazioni puntata di Lunedì 11 Gennaio: Sophie spiazzerà

Se nel corso della puntata di Venerdì 8 Gennaio abbiamo assistito alla chiusura totale del rapporto tra Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri, a cosa assisterà il pubblico di Uomini e Donne oggi, Lunedì 11 Gennaio? Beh, stando alle anticipazioni trapelate dal web, sembrerebbe che, come al solito, sarà un appuntamento più che imperdibile. E che, soprattutto, sarà ricca di argomenti davvero interessanti. Procediamo, però, per gradi. E cerchiamo di capire ogni cosa nel minimo dettaglio. Stando a quanto si legge, sembrerebbe che, in puntata, dovrebbe presenziare una coppia tanto amata. Stiamo parlando proprio di Nicola e Jara. I due ex protagonisti di Uomini e Donne, infatti, saranno nuovamente in studio. E, soprattutto, annunceranno di aspettare il loro secondo figlio. Ma non solo. Da quanto si apprende, sembrerebbe che si dia ampio spazio a Sophie Codegoni. Prima di Natale, sappiamo benissimo che la giovanissima tronista ha ricevuto una ‘brutta’ notizia da parte del suo corteggiatore Matteo. A quanto pare, nell’appuntamento di Lunedì 11 Gennaio, sembrerebbe che la modella abbia preso un’importante e drastica decisione: eliminerà un suo corteggiatore. Si, avete letto proprio bene: Sophie rimarrà soltanto con due pretendenti. Ma chi sarà, quindi, l’eliminato? Purtroppo, Antonio Borza. Nonostante la loro esterna sia andata alla grande, la Codegoni ha deciso di eliminare per sempre il corteggiatore romano. E lui, ovviamente, non ne sarà particolarmente felice. Anzi, si dirà piuttosto deluso.

A quanto pare, quindi, sembrerebbe che siano questi gli argomenti trattati nel corso dell’appuntamento di oggi, Lunedì 11 Gennaio, di Uomini e Donne. Insomma, una puntata, come sempre, più che imperdibile. Siete d’accordo?