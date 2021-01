Antonella Elia riceve una bellissima dichiarazione d’amore da Pietro Delle Piane: i due sono tornati insieme?

Antonella Elia è un’attrice, conduttrice e showgirl televisiva. Nata a Torino il 1° novembre del 1963, la Elia è stata protagonista negli anni ottanta di molti spot pubblicitari. Esordisce in televisione, invece, nel 1990 come valletta di Corrado nello storico varietà del sabato sera di Canale 5, “La corrida – Dilettanti allo sbaraglio“. Il successo aumenta nella stagione 1991-1992 quando partecipa alla prima edizione di Non è la Rai. In seguito sarà protagonista in numerosi programmi di successo, da Pressing a La ruota della fortuna. Negli anni duemila ha partecipato a diversi reality show, tra cui L’Isola dei Famosi, Pechino Express e il Grande Fratello Vip.

Antonella Elia, la dichiarazione d’amore di Pietro Delle Piane

La showgirl televisiva Antonella Elia è stata legata sentimentalmente al doppiatore Pietro Delle Piane. I due hanno partecipato di recente al reality show “Temptation Island“. La coppia ha messo alla prova il loro amore, uscendo però separati dal programma. In seguito, Pietro è riuscito a riconquistare Antonella e un mese dopo si sono presentati insieme nello speciale del programma. Il ritorno di fiamma, però, è durato veramente poco. Nel corso di una delle prime puntate del GF VIP, l’opinionista del reality show ha dichiarato di essere single. La storia d’amore con il doppiatore dunque è terminata.

Pietro Delle Piane sembra non rassegnarsi al fatto di aver perso definitivamente la compagna Antonella Elia. Il doppiatore, ospite nella puntata odierna di Pomeriggio 5, ha fatto una dichiarazione d’amore speciale per l’opinionista del Grande Fratello Vip: “Smetterò di amarla soltanto quando un pittore sordo dipingerà su una tela il rumore di un petalo di rosa che cade su un pavimento di cristallo di un castello che non è mai esistito“.