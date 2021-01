Belen Rodriguez mostra la sua nuova borsa attraverso un post su Instagram: il prezzo vi lascerà senza parole.

Di modelle e influecer ormai ce ne sono a migliaia su Instagram, ma poche riescono ad attirare l’attenzione dei fan come lei, Belen Rodriguez. Con ben 9,7 milioni di followers, la showgirl argentina è una delle più seguite sui social, dove ama condividere foto e video delle sue giornate. Dagli scatti lavorativi agli attimi di vita quotidiana: il profilo Instagram della Rodriguez è ricco di contenuti interessanti! E, qualche ora fa, la showgirl ha mostrato ai suoi fan il suo ultimo acquisto. Un accessorio che non è passato affatto inosservato: il prezzo è da capogiro! Scopriamo di cosa si tratta.

Belen Rodriguez mostra la sua nuova borsa: è una Birkin bag di Hermès, il prezzo vi lascerà di stucco

Nuovo acquisto per Belen Rodriguez. E che acquisto! A mostrarlo è proprio la bellissima showgirl argentina, attraverso uno scatto postato sul suo profilo di Instagram. Si tratta di una Birkin bag di Hermès, color marrone. Un modello molto noto, soprattutto tra le star, ma quanto costa? Ebbene, come riporta Fanpage.it, si tratta di un accessorio di una collezione in edizione limitata e, pertanto, sul web è possibile trovarla soltanto usata. Un modello usato, ma in buone condizioni, viene venduto a 29.880 euro sul sito Collector Square: questo fa pensare che il prezzo originale sia superiore ai 30 mila euro. Ma siete pronti a vedere la borsa? Ecco lo scatto condiviso da Belen:

Eh si, una borsa davvero intramontabile! E voi, cosa aspettate a seguire Belen sul suo profilo Instagram. È ricco di contenuti super interessanti, non ve ne pentirete!