In alcune delle sue ultime Instagram Stories, Benedetta Parodi si è lasciata andare ad un’inaspettata rivelazione: scopriamo le sue parole.

Non ha assolutamente bisogno di presentazioni, Benedetta Parodi. Conduttrice di successo e personaggio televisivo molto amato ed apprezzato, la moglie di Fabio Caressa decanta di un clamore davvero incredibile. Un clamore che, come raccontato anche in diversi nostri articoli, si estende fino alla sfera social. Perché, diciamoci la verità, non soltanto la simpaticissima Parodi decanta di un successo clamoroso con i suoi programmi televisivi, ma anche perché sul suo canale social ufficiale è una vera e propria regina di Instagram. Attivissima e seguitissima, Benedetta non perde mai occasione di poter aggiornare i suoi numerosi sostenitori su tutto quanto le accade. Qualche ora fa, come raccontato anche in un nostro recente articolo, ad esempio, ha condiviso una foto che la ritrae in compagnia di suo marito e della sua famiglia nel giorno del suo ventesimo anno di matrimonio alle Maldive. Ed anche stamattina, infine, non ha potuto fare a meno di comunicare con loro. In giro con il piccolo Snoopy, Benedetta Parodi ha augurato un bel buongiorno ai suoi sostenitori. Ma poi, ad un certo punto, ha detto: ‘È stata una brutta sconfitta’. Una rivelazione inedita, ma a cosa fa riferimento? Scopriamo tutti i dettagli.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

Benedetta Parodi amareggiata: ‘È stata una sconfitta’, la rivelazione

Prima ancora di iniziare la sua giornata super frenetica e, soprattutto, prima di recarsi in radio per una nuova puntata della sua trasmissione, Benedetta Parodi, come di consueto, ha portato in giro il suo piccolo Snoopy. E, soprattutto, ha salutato il suo caro pubblico social. È proprio in quest’occasione che, oltre a spiegare i suoi impegni quotidiani, la simpaticissima conduttrice si è lasciata andare ad una rivelazione davvero inedita ed inaspettata. ‘È stata una brutta sconfitta’, ha detto la Parodi al suo pubblico social. Ecco, ma perché? Per quale motivo, quindi, la conduttrice televisiva si è lasciata andare a queste parole? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, non fa riferimento affatto a qualcosa di grave. Piuttosto, ad una situazione che, senza alcun dubbio, stiamo vivendo. Ebbene. La moglie di Fabio Caressa fa riferimento all’inizio della dieta. Le feste natalizie, diciamoci la verità, sono definitivamente concluse. E così, per rimediare ai ricchi pranzi di questi giorni, è opportuno rimettersi in forma. Avrebbe voluto farlo anche la Parodi, ma purtroppo non è stato affatto facile. ‘Dovevo iniziare la mia dieta e i miei allenamenti, ma è stata una sconfitta’, ha continuato a dire la Parodi. Spiegando poi che non può iniziare il suo buono proposito a causa di una riunione che le impedisce di fare attività, ma anche perché, nelle prossime ore, le arriveranno dei pasti buonissimi a cui ovviamente non può affatto rinunciarvi.

Quanti di voi così?