Benedetta Parodi, splendida notizia: la clamorosa indiscrezione sulla conduttrice è appena arrivata.

Una notizia che farà impazzire i fan di Bendetta Parodi, quella appena annunciata da Blogo. Si tratta di un’indiscrezione, quindi nulla di ufficiale, per ora. Ma se fosse confermata, sarebbe davvero una splendida notizia per la conduttrice. Che, stando a quanto riporta Blogo, potrebbe tornare molto presto in Rai! Come anticipato, nulla è ancora certo, ma la Parodi dovrebbe tornare con un programma dedicato al cibo, in onda su Rai Due a marzo 2021. Scopriamo di più su questa succulenta indiscrezione!

Benedetta Parodi, splendida notizia: clamorosa indiscrezione, nuovo programma in Rai?

Benedetta Parodi sarebbe pronta a tornare in Rai con un programma tutto nuovo, ovviamente dedicato al mondo del food e della cucina. La trasmissione dovrebbe partire a marzo 2021, su Rai Due, e probabilmente sarà trasmessa di sabato o di domenica mattina. Non è ancora chiaro se si tratterà di un format del tutto nuovo o se sarà la seconda stagione di Senti chi mangia, trasmissione condotta dalla Parodi su La 7, da settembre a novembre scorso, alle ore 17 di pomeriggio. Quel che è certo è che sarebbe un graditissimo ritorno per i fan della conduttrice, che è seguitissima anche su Real Time, dove è una dei volti fissi di Bake Off Italia. Ma oltre al piccolo schermo, Benedetta Parodi è super seguita anche sui social, in particolare su Instagram, il social network più amato dai vip. Il suo profilo Instagram, dove condivide ricette ed attimi di vita quotidiana, conta ben 949 mila followers! Ecco uno scatto postato dalla Parodi su Instagram qualche giorno fa:

