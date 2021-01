E’ da poco spuntato un clamoroso gossip che riguarda un nuovo flirt per il latin lover turco, Can Yaman: non ci crederete mai ma circola questa voce…Sentite di che si tratta!

Clamorose indiscrezioni girano sul web e riguardano la vita privata ed amorosa un personaggio piuttosto chiacchierato in Italia. Parliamo di Can Yaman, l’irresistibile attore turco che ha fatto innamorare milioni di donne: ha recitato in serie tv come Bitter Sweet – Ingredienti d’amore e DayDreamer – Le ali del sogno. Nel 2019 è stato eletto uomo dell’anno dal periodico GQ. Sulla vita privata di Can Yaman non si hanno mai avute troppe informazioni: sembrerebbe single secondo i suoi canali social ma Anna Pettinelli, scrive il portale Isaechia, pare abbia lanciato uno scoop sul latin lover. Sentite cosa ha rivelato la conduttrice radiofonica ed insegnante ad Amici di Maria de Filippi!

Can Yaman, clamorosa indiscrezione: flirt in corso con una famosa conduttrice, sarà proprio lei?

Anna Pettinelli, scrive il portale Isaechia, ha rivelato ai microfoni di RDS un’indiscrezione che riguarda uno degli uomini più desiderati non solo in Italia ma nel mondo! La speaker radiofonica nonchè insegnante di canto ad Amici di Maria de Filippi ha rivelato che l’attore ha una ‘fiamma’. “Can Yaman sta con un’italiana famosa, la fonte è certa” sarebbero state le parole di Anna Pettinelli ai microfoni di RDS. Chi sarà mai la fortunata? Beh, il web è ovviamente in delirio, curioso di scoprire chi è la donna misteriosa che ha conquistato il latin lover.

Isaechia scrive che, molto probabilmente, la nuova fiamma di Can Yaman è Diletta Leotta! Alcuni indizi sospetti hanno dato vita a questo gossip: il portale online scrive che il volto noto di DAZN e della televisione italiana, in questi giorni, ha alloggiato nello stesso hotel che ha ospitato l’attore turco. Can sta registrando uno spot con Claudia Gerini diretto da Ferzan Ozpetek: sarà puro caso che i due alloggino nello stesso hotel o tra loro c’è qualcosa? Non ci resta che attendere qualche nuovo scoop o, magari, una conferma.