Proprio qualche ora fa, Claudia Dionigi di Uomini e Donne ha dato uno splendido annuncio a sorpresa ai suoi sostenitori: i dettagli.

Vi ricorderete, senza alcun dubbio, di lei. Stiamo parlando proprio di lei: Claudia Dionigi. Giunta a Uomini e Donne nel 2018 nelle vesti di corteggiatrice di Lorenzo Ricciardi, la bellissima e giovanissima romana ha facilmente conquistato l’attenzione di tutti. Non soltanto per la sua immensa bellezza, ma anche per il suo forte e determinato carattere. Il percorso nel dating show di Canale 5, lo sappiamo benissimo, non è stato affatto facile. Anche perché, diciamoci la verità, durante tutto il suo trono, il giovanissimo tronista ha messo a dura prova al pazienza delle sue due corteggiatrici. Eppure, una volta terminato il suo percorso, Claudia ha trovato bene due cose. Non soltanto, quindi, l’amore con la ‘a’ maiuscola con Lorenzo, tanto che adesso hanno anche preso casa a Milano, ma è riuscita a conquistare il bene di tutto il pubblico italiano. Attualmente, infatti, Claudia è amatissima e, soprattutto, seguitissima sul suo canale social ufficiale. È proprio qui che, qualche ora fa, la Dionigi ha condiviso uno splendido annuncio a sorpresa. Di che cosa parliamo esattamente? Scopriamo insieme ogni cosa nel minimo dettaglio.

È da quando è ultimato il suo percorso nello studio di Uomini e Donne che Claudia Dionigi ha conquistato la simpatia del pubblico. Tanto è vero che ancora adesso, nonostante non sia più una presenza fissa sul piccolo schermo, la fidanzata di Lorenzo Riccardi è la vera e propria regina di Instagram. Attivissima e seguitissima sul suo canale social ufficiale, la romana non perde mai occasione di poter condividere ogni cosa con il suo adorato pubblico. Lo ha fatto anche qualche ora fa. Quando, davvero pazza di gioia, la bella Dionigi non ha potuto fare a meno di renderli partecipi di un evento davvero pazzesco. Un evento che, badate bene, non soltanto ha reso felici ed entusiasti i suoi sostenitori, ma che ha reso entusiasta anche la diretta interessata. Avrà ricevuto la proposta di matrimonio? Beh, al momento, purtroppo no! Claudia e Lorenzo continuano a convivere. E, soprattutto, continuano a vivere la vita da fidanzati. Ebbene, ma a cosa facciamo riferimento in particolare? Siete proprio curiosi di saperlo? Scopriamo insieme la didascalia.

Ebbene si. Claudia Dionigi è diventata zia per la seconda volta. Proprio questa mattina, Lunedì 11 Gennaio, è venuta al mondo la piccola Greta. ‘Mi dispiace non poterti conoscere subito, ma sono sicura che ci vedremo presto’, ha scritto Claudia a corredo di un delicatissimo ed emozionante scatto della sua piccola nipotina appena nata. Benvenuta al mondo, piccola Greta. Ed, ovviamente, tantissimi auguri alla mamma, alla zia e a tutta la famiglia.