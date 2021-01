E’ spuntato dai social uno scatto di Diletta Leotta da giovanissima: in questa foto aveva circa 16 anni, ecco com’era prima di diventare famosa!

Pare essere al centro del gossip italiano per un presunto flirt con Can Yaman. Sono solo voci a quanto pare quelle che girano: dai diretti interessati non è arrivata alcuna conferma. Intanto però la splendida Diletta non smette mai di stupire tutti: la classe ’91, di Catania, ha iniziato la sua carriera televisiva a soli 17 anni. Iniziò a collaborare con Antenna Sicilia in una trasmissione calcistica. A 15 anni invece partecipò a Miss Muretto, nel 2006, e tre anni dopo partecipò a Miss Italia. Già da piccola era una bellissima ragazza: oggi è una delle donne più desiderate in Italia! Ma siete curiosi di vedere un suo scatto da adolescente? L’ha pubblicato la mamma della Leotta sui suoi canali social: vi accontentiamo subito!

Diletta Leotta prima di diventare famosa: lo scatto da adolescente ha incantato i fan

Avete mai visto Diletta Leotta da piccola? La famosissima conduttrice televisiva era bellissima anche da adolescente: a mostrare una foto del passato è la sua mamma, Ofelia Castorina, sui canali social. “Diletta è sempre stata una bella ragazza, in questa foto in Sardegna non aveva ancora 16 anni” scrive la mamma della Leotta e mostra uno scatto della giovanissima al mare, con un cappello di paglia. Date un’occhiata:

E’ davvero incantevole in questo scatto la splendida Diletta che ad oggi è una delle conduttrici più amate e seguite del nostro paese. Oltre ad essere un volto noto per DAZN, la Leotta è stata una delle co-conduttrici del Festival di Sanremo nel 2020: ha regalato bellezza ed eleganza a tutto il pubblico di Rai Uno.