Giuliano Sangiorgi: “E gridare io ‘papà’…torna a riempirmi il cuore”, il doloroso ricordo dell’amatissimo artista.

Giuliano Sangiorgi, il cantante dell’amatissima band i Negramaro, ha pubblicato da pochissimo un post pieno di dolore, per ricordare la perdita del suo amato papà, a quanto pare, arrivata sette anni fa. L’artista ha così voluto salutare l’uomo con uno straziante messaggio social, nel giorno della sua scomparsa. Dalle sue parole è evidente la mancanza provata per una perdita che ha lasciato un vuoto incolmabile all’amato artista: “E gridare io ‘papà’…torna a riempirmi il cuore”.

Il dolore di Giuliano Sangiorgi: “E gridare io ‘papà’…”, un ricordo straziante

Giuliano Sangiorgi è l’amatissimo cantautore del gruppo i Negramaro, una band che da anni riscontra un successo straordinario. Una voce la sua che ha incantato e che continua a conquistare il pubblico, il tutto accompagnato dai suoi testi davvero bellissimi. L’artista è molto seguito, e anche sui social conta un profilo di ben oltre i 300 mila follower. Proprio qui, sul suo profilo instagram ha pubblicato un post straziante, ricordando la perdita devastante che l’ha colpito anni fa, ossia la scomparsa del suo amato papà. Il cantautore con un messaggio da brividi, ha riportato il dolore provato su una pagina bianca, colorata dal buio della sua tristezza. “Dentro di me, in questo giorno, hai lasciato un vuoto incolmabile, e qualcosa è cambiato per sempre, nei sorrisi e nei miei occhi, ciao papà, e scrivo ‘papà’ ma non so più dirlo da sette anni…”, ha riportato in didascalia l’amatissimo cantante, il tutto accompagnato da una foto in cui Giuliano appare insieme a suo padre.

Una perdita devastante arrivata sette anni, e che ha cambiato la vita dell’amatissimo artista della famosissima band i Negramaro. I suoi follower hanno subito commentando lo scatto, con messaggi di vicinanza e di conforto.