In attesa di rivederla stasera in studio al GF Vip, Elisabetta Gregoraci incanta i fan con un look total denim: ecco quanto costa l’abito.

Dopo essere stata assente durante la scorsa puntata, Elisabetta Gregoraci è pronta per tornare questa sera nello studio del GF Vip. Il motivo dell’assenza è stato il viaggio a Dubai, dove la showgirl aveva raggiunto il figlio Nathan e l’ex marito Flavio Briatore. Non sono mancati sul suo profilo Instagram scatti e video che l’hanno immortalata nei momenti clou della vacanza extra continentale e che, come sempre, hanno scatenato piogge di like e commenti. Ora, l’ex gieffina è tornata in Italia ed ha trascorso il fine settimana a casa, senza però mancare di tenere aggiornati i suoi follower che la seguono in tantissimi sui social. Elisabetta ha infatti postato una foto che la ritrae sul terrazzo della sua abitazione con un look davvero molto trendy. Si tratta infatti di un abito che le sta favolosamente e che rispecchia lo stile glamour che caratterizza da sempre la bellissima showgirl.

Elisabetta Gregoraci, quanto costa l’abito total denim: prezzo da urlo

L’abito indossato dalla Gregoraci che ha fatto impazzire i follower è di jeans, firmato Isabel Marant: il modello è a tubino, dettaglio che valorizza il suo splendido fisico, accollato. Le maniche sono a sbuffo e la gonna è longuette, con un profondo spacco frontale. Sbirciando sul web si può scoprire che il suo prezzo è 675 euro, ma si può anche trovarlo ad una cifra leggermente più bassa. Da icona di stile quale è, la Gregoraci ha completato la mise con degli stivali di camoscio nero con tacco altissimo.

Complimenti ad Elisabetta, sempre sul pezzo in fatto di stile e moda. Chissà quale strepitoso look sfoggerà questa sera al GF Vip: non perdetevi la puntata!